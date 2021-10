La película más reciente del actor y comediante Zach Galifianakis, “Ron’s Gone Wrong”, tiene un claro mensaje con el que buscan alertar sobre el daño de las redes sociales en la vida de los jóvenes y la importancia de tener verdaderas amistades.

“Creo que la gente debe averiguar más sobre el significado de las redes sociales. Creo que nuestra película (’Ron’s Gone Wrong’) ayudará a traer este tipo de conversación a la mesa y motiva sobre lo importante de reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología. Al parecer nos ha modificado nuestro comportamiento, de una manera u otra”, compartió Galifianakis durante la premiere de su cinta animada que narra la relación de un niño con su robótico tipo “B-Bot” en un no distante futuro.

Producida por la casa de animación británica Locksmith y distribuida por 20th Century Studios, este filme animado le da la oportunidad a Galifianakis de seguir con su tradición de personajes irreverentes, prestando su voz a Ron, que luce como una especie de cilindro blanco con sombrero, parecido a un muñeco de nieve.

Algo sale mal en su programa y mete en líos a su dueño Barney (Jack Dylan Grazer). “¡Tal vez ya me estoy haciendo viejo! No me hagas tanto caso”, bromeó Galifianakis después de su comentario sobre las redes sociales, para luego sumar su gusto por la libertad que representan personajes como Ron, o su ya emblemático Alan, de la trilogía “The Hangover”. “Para mí, estos personajes se sienten liberados, porque no desean necesariamente apelar a las normas sociales o complacer a la mayoría. Son seres marginados y creo que eso los hace más interesantes. De hecho, Jesucristo solía llevarse con los segregados, ¿no?”, explicó.

Premiere pre-navideña

Con un descenso de la temperatura soplando en la alfombra azul que desembocaba al teatro El Capitán, en Los Ángeles, realizadores y parte del elenco de “Ron’s Gone Wrong” compartieron su opinión sobre ser ya parte de la temporada otoño-invierno en el cine.

Mientras los reflectores apuntaron a Zach Galifianakis, también se detuvieron con el actor Jack Dylan Grazer, de fama por los filmes de “IT”, de Stephen King, y “Shazam!”, quien da vida al humano Barney. “Esta película es sobre el poder de la verdadera amistad, que es algo que no vemos mucho en estos días. Creo que muchas veces se aborda en pantalla esto de forma muy superficial”, comentó el actor de 18 años. “Me gustaría pensar que las chicas y chicos de hoy, cuando sienten que no pertenecen a un grupo, revaloren lo especiales que son cada uno. Estén cómodos con quiénes son y se enfoquen en cultivarse a sí mismos. Crecer en integridad adquiere mucha satisfacción”.

Estrenada en las ediciones de este 2020 del Festival de Londres y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, esta película busca conectarse con la audiencia familiar, con una aventura de humor.

El tema del acoso sucede cuando uno de los compañeros de clase de Barney, Rich, comienza a molestarlo por ser Ron un “B-Bot” diferente. “Rich quiere ser un ‘youtuber’ y quiere ser siempre el centro de la atención. El problema es que él está cargando con un drama personal y lo descarga en forma de ‘bullying’ en su escuela. La verdad es que mi personalidad no es como la de él; pero me gusta mucho que esta película celebre mucho la amistad entre Barney y Ron”, compartió Ricardo Hurtado, un actor de raíces hispanas, nacido en Miami, quien presta su voz al personaje de Rich.

Con estreno el estreno de esta película a partir de hoy, 21 dew octubre, y con un guión del escritor nominado al Oscar de la Academia, Peter Baynham (“Borat” 2017 y 2020), “Ron’s Gone Wrong” apuesta por la comedia, así como la reflexión. “Los que vean esta película les va a recordar mucho lo que es la relación de amistad entre un niño y su perro. Espero también se rían mucho”, dijo antes de entrar a la premiere, Baynham.