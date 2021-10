La diversidad de la carrera de la actriz Zoe Saldaña, que siempre se ha declarado caribeña reconociendo sus raíces tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, se sigue expandiendo con el estreno de la serie animada Maya and the Three.

Saldana contó que cuando de pequeña , era bien curiosa y "preguntando el por qué de las cosas".

La actriz que seguirá rompiendo records en la taquilla con las secuelas de Avatar y los filmes de Guardians of the Galaxy, aseguró no poder resistir la oferta multicultural y multi género de la nueva serie animada de Jorge R Gutiérrez, cineasta mejicano que colaboró con ella por primera vez en el largometraje animado The Book of Life.

En una conversación virtual agradable con El Nuevo Día durante una rueda de prensa organizada por Netflix, Saldaña dió los detalles de cómo el personaje titular de su nueva serie animada mueve la representación de las mujeres latinas en su industria.

El creador de este show lo describe como una enchilada de muchos elementos culturales de Latinoamérica, pero creo que los caribeños como nosotros diríamos que es como un sancocho. ¿Hubo algún ingrediente en particular que te llamo más la atención?

ZS-Primordialmente para mí, fue el que esta historia sea encabezada por una niña de 15 años. Eso fue increíble. Sobretodo porque la hicieron auténticamente latina. Maya es sabrosa, terca (se ríe) Siempre está buscando bulla y es bien brava. Me gustó mucho eso y cuando él me dice que el tomó inspiración de todas las mujeres de su vida, todas esas cualidades me dejan saber que eso cierto. Eso es lo que yo he visto día a día desde que nací.

Pues me acomodaste la próxima pregunta. ¿Cuan parecida es la actitud de Maya a como tú eras cuando adolescente?

ZS- No. Yo a los 15 años era una zángana. (Se ríe) Maya se parece más a mi cuando tenía 10 años. Yo era bien aventurera. Me pasaba trepando árboles y haciendo siempre lo opuesto de lo que me mandaban a hacer. Era bien curiosa y no te digo que era malcriada, porque eso no es cierto. Pero sí me pasaba preguntando el por qué de las cosas “¿Y por qué?” Hasta que le robaba toda la paciencia a mi mamá. Era una forma de retar la autoridad.

La serie tiene a una princesa como su protagonista, pero Maya no queda atrapada en ese arquetipo. ¿Cuán importante fue eso para tu interpretación del personaje?

ZS-Yo creo que lo más lindo de Maya es que es una mujer completa. La muestran con sus defectos y sus atributos. Lo cual no siempre pasa. Tener a una mujer completa en pantalla. Ella no lo sabe todo, pero es curiosa y tiene la oportunidad de hacerlo. La trama permite que ella aprenda sus lecciones y que las aplique. El punto de partida para mí es que ella es alguien que escucha su instinto y se rebela contra un mundo que la quiere forzar a hacer algo que ella no es.

¿Tú has tenido ese mismo instinto para tu carrera como actriz? ¿Por eso es que has logrado tener una filmografía tan variada donde no te atraparon en un tipo de rol?

ZS- Pues sigo con esa dualidad para escoger lo que hago. Pensar en que le doy al César y que le doy a Dios. Lo primero es mi ego, que es lo que yo quiero hacer. Pero lo que se le da a Dios es la responsabilidad que tengo de representación. De seguir abriendo puertas y seguir reflejando papeles complejos que honren las mujeres de mi cultura afro latina. Encontrar ese balance siempre va a ser un reto y es uno que estoy honrada de poder seguir enfrentando.