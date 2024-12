Actriz boricua Stephanie Nogueras actuará en el Super Bowl

La historia se volverá a repetir el domingo, 9 de febrero de 2025, cuando se lleve a cabo el SuperBowl LIX en el Caesars Superdome de New Orleans, en Louisiana. Sin embargo, este año tendrá un elemento muy especial. Cuando los dos equipos finalistas escuchen el himno de Estados Unidos “The Star-Spangled Banner”, a cargo de John Batiste, y el tema “America the Beautiful”, interpretado por el músico Trombone Shorty y la cantante Lauren Daigle, al lado de estos artistas estará la puertorriqueña Stephanie Nogueras interpretando ambas canciones en lenguaje de señas.

“Me siento verdaderamente honrada, porque estoy haciendo esto por mi comunidad sorda y por mi familia. Sin ellos, no estaría aquí como una actriz puertorriqueña sorda. Aquellos que son, como yo, sentirán que los están sintiendo y viendo” , indicó la actriz de series de televisión como “Killing It” y “Switched at Birth”. “De la misma forma, en mi familia estarán orgullosos de lo lejos que hemos llegado en este viaje”.

Durante el SuperBowl, que se transmitirá por FOX, también se podrán ver a dos intépretes de señas adicionales, el actor Otis Jones IV y el artista Matt Maxey , quienes aparecerán en la canción “Lift Every Voice and Sing” (Jones IV) y en el Apple Music Super Bowl Halftime Show (Maxey).

La actriz destacó que el proceso de reclutamiento fue uno ligero y que solo requirió de la grabación de un vídeo. “Fue un proceso superrápido. Me preguntaron si me interesaba ser parte de los artistas de lenguaje de señas y les envié un vídeo de ‘America the Beautiful’ dos días después. Dijeron que mi nombre surgió en la discusión sobre el proceso de selección y eso fue todo”, explicó a través de unas respuestas escritas por correo electrónico.