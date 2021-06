La presentadora y actriz Adamari López confirmó hoy que tomará vacaciones para viajar a España para encontrarse con su hija Alaïa y con Toni Costa en medio de la separación que la pareja anunció hace tres semanas.

El coreógrafo español viajó a principios de esta semana junto a su hija a Barcelona y luego a Valencia en España, para reencontrarse con su familia, su madre, hermana y sobrina, luego de un año y seis meses sin verlas por la situación de la pandemia del coronavirus.

La presentadora de “Hoy Día” de Telemundo comunicó esta mañana en un segmento de “Hoy Día Puerto Rico” que se dispone a viajar con su hermano Adalberto López y el esposo para tomar unos días de vacaciones en familia, tal y como lo “teníamos planificado”.

“Voy a compartir con mi hermano, su esposo y mi niña. Alaïa ha ido varias veces (a España). Se fue primero con su papá y después nos vamos a encontrar porque yo tengo trabajo. Nos vamos a encontrar como lo teníamos planificado”, reveló la artista a los animadores Ivonne Orsini y Ramón “Gatto” Gómez en el segmento de “Hoy Día Puerto Rico” de Telemundo.

PUBLICIDAD

Costa dio a conocer ayer que López viajaría a España. “Más adelante, la mamá... Adamari, vendrá también para España”, dijo Costa con emoción en un vídeo que publicó en Facebook.

Desde que pisaron suelo español, quien fue uno de los instructores de “Mira quién baila” (Univision) ha estado publicando en sus redes sociales vídeos y fotos de su travesía, en la que se ve a la pequeña Alaïa feliz de estar junto a su padre y la familia paterna.

El viaje de López y Costa a suelo español ha provocado que sus seguidores especulen ante una posible reconciliación, luego de que la artista diera a conocer el pasado 27 de mayo, la separación de la pareja a través de un vídeo en sus redes sociales.

“Hoy quiero compartirle que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracterizan prefiero que la escuchen de mí. Llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi diez años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra adorada Alaïa, he decidido revaluar la relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, expresó la actriz sobre la determinación.

En la conversación que tuvo hoy con los presentadores puertorriqueños, López afirmó que la menor estaba deseosa por ver a la familia paterna y que por los vídeos que ha compartido el bailarín, disfruta al máximo su estadía en España.

PUBLICIDAD

“Alaïa hoy va coger clases en la academia de baile de la familia de Toni. Ella le encanta. Las tareas que hace su primita (sobrina de Toni), ella también quiere hacerlas. Va a coger clases de Ballrooom”, mencionó la actriz, que aunque no precisó el día específico de su viaje, se despidió hoy de la audiencia local para tomar sus vacaciones.

López y Costa en medio de la separación han procurado seguir presentes en la vida de la menor y en todas las actividades que la niña realiza. La actriz sostuvo que en el caso de Alaïa ambos procuran el español como primer idioma, ya que el inglés lo aprende en la escuela para preservar la cultura española.