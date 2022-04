Feliz y agradecida. Así se mostró esta mañana la presentadora y actriz Alexandra Fuentes mientras entregaba el dinero que recaudó como madrina de la Fundación Hospital Pediátrico durante el Puerto Rico 10K Run.

“¡Gracias a la ayuda de ustedes logramos recaudar en el Puerto Rico 10K Run $70,000.00 para los pacientes de Hospital Pediátrico. Ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida”, manifestó la comunicadora a través de las redes sociales donde se mantiene conectada con sus seguidores.

Fuentes aprovechó para agradecer a Rebeca Quiñonez y Daniel del Castillo de la Fundación Hospital Pediátrico por permitirle ser parte de la iniciativa. A su vez, la esposa de David Bernier aseguró estar en deuda con Pedro Zorilla, principal oficial ejecutivo de GFR Media; Tuti Muñoz y Freddy Rodríguez, quien la entrenó para una de las carreras más importantes de su vida.

Ayer en la noche, la presentadora de “Alexandra a las 12″ cumplió con el reto que le impuso su amigo y colega Alex Colón, mejor conocido como Alex DJ, de fungir como modelo en el programa de anoche de “Puerto Rico Gana”.

La animadora lució un ajuar idéntico al de Ivana Carolina, una de las modelos de “Puerto Rico Gana” y acompañó a Alex DJ en la mayoría de los juegos con una amplia sonrisa y dispuesta a participar en todo. La noche sirvió para evidenciar -una vez más- la dinámica, confianza y química que hay entre ambos animadores que, al final, tuvieron palabras de elogios el uno con el otro.

“Yo estuve lavando la guagua de Alexandra hoy, ella estuvo con nosotros hoy... Todo esto que nosotros hacemos, lo hacemos con un fin. Primero, que usted la pase bien en su casa, se ría y la pase bien, y lo más importante, contribuir con nuestro granito de arena para el Hospital Pediátrico”, comenzó Alex DJ.

Anoche, la producción del programa de juegos le entregó a la animadora un donativo de $20,350 para la Fundación del Hospital Pediátrico.

“Yo le quiero dar las gracias, Alex es mi hermanito, y yo me siento contenta en esta producción como si fuera parte de ella porque siempre han sido solidarios. Alex, tú sabes la amistad tan bonita que tenemos con tu familia, tú con la mía y desde que ustedes llegaron a Telemundo yo no he hecho otra cosa más que disfrutármelos y estar agradecida de que me hagan parte de ustedes. Hicimos este reto, los tiempos de la carrera, todo por un fin importante. Y que tú te hayas unido Alex, a ayudarme a recaudar ese dinero para la Fundación Hospital Pediátrico para mí vale demasiado”, expuso la multifacética.