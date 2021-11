Luego de una semana de haber salido por la puerta grande de “La casa de los famosos” como la gran ganadora del “reality” de Telemundo, Alicia Machado dijo que solo siente gratitud. La Miss Universe 1995 agradeció a todos los que la acompañaron en sus mejores y peores momentos de la competencia, pero, sobre todo, a quienes la reconocieron como humana antes que famosa.

Visiblemente emocionada por los cambios que ha experimentado en días recientes, la presentadora venezolana admitió que prefiere hablar de todo lo bueno y aprendido que le dejó la experiencia que compartió con amigos y colegas como Jorge Aravena y Pablo Montero. Los pleitos y desaciertos son situaciones que dejó a un lado para avanzar de forma ligera por este “nuevo” camino que tiene por delante.

“Definitivamente el mayor aprendizaje ha sido, principalmente, dominar mis miedos. Siempre me he mostrado como una mujer fuerte, pero, en el fondo, he sufrido de muchos miedos y muchas inseguridades. Mantenerme tal cual soy, como soy, firme en mi manera de ser, en mis sentimientos... Eso me llevó al triunfo y así será mi vida desde ahora en adelante”, puntualizó “La Machado”, mientras aseguraba que ha vivido un 2021 “exitoso”.

A pesar de que este año ha participado en producciones como “MasterChef Celebrity Colombia”, “MasterChef Celebrity México” y “¿Quién es la máscara? Colombia”, fue por “La casa de los famosos” que pudo confirmar el amor y respeto de quienes para siempre ha trabajado: su público. La exreina universal obtuvo más de 40 millones de votos en la final del “reality” de Telemundo.

Walter Mercado predijo su victoria en “La casa de los famosos”

Haberse alzado con el premio de $200 mil fue una gran sorpresa para Machado. Sin embargo, sospechaba de su triunfo. Durante sus días en la competencia, mencionó un sinnúmero de ocasiones a Walter Mercado. Las menciones tenían su razón de ser. Según contó la exreina de belleza, la unía una gran amistad con el fallecido astrólogo que a los 27 años predijo que saldría airosa en el “reality”.

“Es una larga historia. Es el hombre más especial que he conocido y digo ‘es’ porque sé que está en todas partes. Cuando yo tenía 27 (años) me dijo muchas cosas. Me habló de mi hija Dinorah sin haber nacido, de que mi presencia en México siempre iba a brillar y que antes de mis 45 años iba a tener un éxito mucho más grande que Miss Universo, algo que iba a conectar de forma distinta con el mundo. Yo le dije: ‘Pero falta demasiado’. Y él me respondió: ‘Cuando eso comience a suceder te vas a dar cuenta porque yo no estaré en este mundo’”, mencionó.

Durante la entrevista, la exreina también aprovechó para desearle “puras bendiciones” a todos los que dicen que la controversia está en su ADN. La mamá de la ya también reconocida Dinorah Valentina, se describió como una mujer “con errores y aciertos”.

“La polémica es parte de todo. Yo no las ocasiono. Simplemente soy una mujer que vive su vida como cree que debe vivirla. La base de mi estancia en este negocio es mi talento. Nadie se mantiene en este negocio por escándalos. A veces mis comentarios son polémicos porque no voy contra la corriente como borrego”, expuso desde Miami.

Tras perder 25 libras dentro de la casa construida por la producción de la competencia, Yoseph Alicia Machado Fajardo, nombre de pila de la artista, muchos especularon sobre una posible operación bariátrica. La modelo de 44 años aseguró que no fue así y abundó que entró al “reality” con una dieta recomendada por su doctor. De igual manera, reveló que, junto a Manelyk González, se inventó “La dieta de la gran final” para bajar “lo que me faltaba”.

Tiene una relación formal con Roberto Romano

“La reina de La casa de los famosos”, después de mencionar que incluirá a Puerto Rico en su gira de la gran victoria, continuó que luego de haber expuesto públicamente su vida por 13 semanas, ahora toca mantener ciertas cosas en privado. Una de ellas, su relación con el actor mexicano Roberto Romano, a quien conoció dentro de la casa.

“Roberto y yo sí tenemos una relación en estos momentos. Estamos felices de haber salido de ese ‘show’ exitoso. Nos estamos dando una oportunidad”, aclaró.

Sobre el desplante que Dinorah Valentina le hizo a Romano la noche final de “La casa de los famosos”, Machado dijo que su hija “es hermosa, con valores lindísimos y muy noble”. También detalló que siempre le ha enseñado que las personas merecen una segunda oportunidad, que es su universo y que después de ese momento los tres han salido a comer.

Con la filosofía de que en la vida no todo es recibir, que también hay que devolver, la actriz comentó que trabajará fuertemente para mantener entretenido a su público. Entre sus futuros proyectos destacó un par de películas, “un proyecto importante con Telemundo” y la continuación de “What’s up Alicia” para Televisión Azteca.

Su relación con Gaby Spanic “se fracturó”

Sin duda alguna uno de los momentos más recordados de la primera edición de “La casa de los famosos” fue la discusión entre Machado y su compatriota, la actriz Gabriella Spanic. En el altercado, la ganadora le dijo a su entonces amiga que era “más falsa que pistola de Mariachi”.

Hoy, casi dos meses después, el nuevo talento de Telemundo expresó que le desea lo mejor a su colega. También la exhortó a que recupere su vida.

“No le deseo mal, pero es una relación que se fracturó. De mi parte estoy bien. Igual la respeto. La quiero, pero por ahora no veo necesario un reencuentro. Si la vida quiere que volvamos a encontrarnos, así pasará”, agregó la multifacética.

Después de haber sufrido bullying y vivido el reinado más atropellado en la historia de Miss Universe, Machado siente que “la vida me premia con todo lo maravilloso que me está pasando”. Incluso, exteriorizó que “a veces me da hasta miedo ser tan feliz”.

De igual manera da gracias porque cierra el 2021 con el amor de la gente, el apoyo incondicional de su equipo de trabajo, el afecto de Romano y la presencia de su hija y de su madre. “No puedo pedir nada más. Y con salud, estoy muy agradecida”, reafirmó con sus ojos aguados.

Ahora que está en la libre comunidad, Machado planea visitar a Carmen Salinas, una persona que, según habló, ha significado una madre cuando está lejos de casa. “Es alguien que no existe forma de no escucharla y no seguir sus consejos. Estoy preocupada por ella, pero tuve que volver a Miami. Cuando esté en México, espero poder abrazarla y espero que mi presencia la ayude a mejorar”, luego continuó dando gracias.

El pasado miércoles, 10 de noviembre, la actriz mexicana de 82 años, sufrió una hemorragia cerebral que la ha dejado desde entonces en estado de coma. A partir de ese día, amigos, familiares y seguidores de la intérprete se han unido en cadenas de oración y misas para pedir por su pronta mejoría.