Los cambios y movimientos de talentos en Telemundo continúan. Tras la salida de Adamari López, Rodner Figueroa y Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, la periodista mexicana Alix Aspe, anunció su salida del espacio “La mesa caliente”.

Antes de asumir el liderato del “show” junto a Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos, la recién casada había trabajado en varios proyectos de la cadena televisiva. A través de las redes sociales la joven reportera expuso que también sale de forma definitiva de la cadena.

“Estas últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida, ya no me verán más en ‘La mesa caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo”, comenzó en un video que compartió en redes sociales.

PUBLICIDAD

“Después de ocho años en Telemundo valoro cada experiencia y todo el aprendizaje. A todos mis compañeros, que ahora son mis amigos y han hecho de este camino algo maravilloso, a Gigi, a Vero y Myrka gracias por ser el mejor ejemplo; las amo con toda mi alma”, añadió.

Aunque para muchos seguidores de “La mesa caliente” será muy triste no ver a Aspe en el programa, la periodista está muy tranquila y enfocada en sus proyectos.

“Estoy bien, estoy segura y muy ilusionada por todo lo que viene; con más ganas que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan y ciclos comienzan. Por lo pronto, aquí seguimos conectados y eso nunca va a cambiar. Les agradezco los mensajes de apoyo y amor, y se los regreso con todo mi corazón. Los quiero mucho y mando un beso enorme”, precisó.

Telemundo también se expresó ante la salida de la conductora e hizo un recuento de su labor en la cadena televisiva.

“Alix Aspe ha decidido dejar su posición como copresentadora del ‘show’ de las tardes de Telemundo, ‘La mesa caliente’. Alix ha tenido varios roles durante su tiempo en Telemundo, incluyendo su labor como presentadora del programa digital ‘LatinX Now’ y varios especiales de alfombra roja, siempre conectando con los televidentes con su energética y carismática personalidad. Le agradecemos sus contribuciones a la empresa y le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, señalaron en el comunicado que sacaron el 2 de mayo de 2023.