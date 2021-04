La doctora Ana María Polo está de pláceme por la celebración de sus 20 años de trayectoria en la pantalla pequeña. Además, según declaraciones escritas, la anfitriona de “Caso cerrado” hace historia como la abogada que ha conducido el “show” de corte de más larga duración en la televisión hispana con sobre 3,500 programas y aproximadamente 7 mil casos resueltos.

A través de estas dos décadas, Polo ha sido vocera de importantes causas, comenzando por la lucha contra el cáncer, enfermedad de la que es sobreviviente. Ha sido embajadora hispana de la organización Stand Up to Cancer (Unidos Contra el Cáncer) por 10 años y ha dedicado su tiempo y colaboración para apoyar a la organización Susan G Komen, compartiendo su historia y concienciando a la comunidad por medio de diversas actividades, como caminatas y eventos por todo Estados Unidos.

Además, su personalidad firme y determinada la ha hecho defensora de temas de gran relevancia para los hispanos.

En el 2014, gracias a su constante apoyo a las minorías, fue invitada por la organización Human Rights a participar en la campaña estadounidense a favor del matrimonio igualitario, siendo esta la primera vez que esta institución produjo un video con una personalidad hispana en español e inglés. En el 2020 colaboró con PETA Latino en una campaña de servicio público para concienciar a la comunidad sobre la importancia de cuidar a las mascotas; y ese mismo año se unió como portavoz hispana a la organización no partidista When We All Vote, liderada por Michelle Obama con el objetivo de sensibilizar a la comunidad hispana sobre la importancia de registrarse y aumentar la participación de voto en las elecciones presidenciales.

“Me siento bendecida de poder celebrar 20 años de hacer lo que me gusta. Pero sobre todo mi agradecimiento es al público que me ha seguido de manera constante no solo en la televisión, sino también a través de mis redes sociales. Ha sido un camino lleno de momentos inolvidables y también de aprendizajes. Este aniversario llega en una etapa muy importante, porque me siento más activa que nunca a nivel profesional y llena de expectativas por todos los proyectos en los que estoy trabajando y que pronto se llevarán a cabo”, afirmo la abogada a través de declaraciones escritas.

Dentro de los reconocimientos que la doctora Polo ha recibido a través de su carrera, se encuentran el prestigioso premio Mike Leland 2011, único otorgado hasta el momento a una figura hispana por NAMIC (Asociación Nacional por la Multietnicidad en las Comunicaciones), que honra a las personas y organizaciones dentro del mundo de las comunicaciones que demuestran un compromiso humanitario. Ha recibió las Llaves de la Ciudad de Huntington Park, California, Miami, Panamá y Viña del Mar como reconocimiento a su aporte social a la comunidad. También ha sido nombrada visitante ilustre en Panamá y Chile por su trabajó social, a favor de los enfermos de cáncer y aporte al mundo del entretenimiento por su programa “Caso cerrado”. Asimismo, en el 2016 fue honrada por el alcalde de la ciudad de Houston con una proclamación que declaró el 12 de marzo como “El día oficial de la doctora Polo”. En octubre del 2018 durante el evento “Hispanicize” fue reconocida con el premio “Postive Impact Award”, que reconoce a líderes latinos cuyo servicio ha marcado una diferencia en la comunidad.

Polo cuenta con más de 14 millones de “likes” en Facebook, 2.2 millones de seguidores en Instagram y un millón de seguidores en Twitter. Actualmente se encuentra desarrollando, en conjunto con la compañía productora Forastero, una película basada en el exitoso programa de corte que se espera inicie grabaciones a final de este año.