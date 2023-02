La noche del viernes pasado, todos los participantes de la tercera temporada del programa “La casa de los famosos”, de Telemundo, recibieron tremenda sorpresa de parte del mexicano, Aristeo Cázares, quien anunció repentinamente que dejaba de participar del “reality”.

Aunque no dejó detalles claros de su abrupta salida, el atleta mencionó en un mensaje grabado dirigido al resto de los participantes que salía de la casa “por razones personales”, que no tenía nada que ver con el resto de las celebridades que conoció durante las semanas que permanecieron juntos.

“Amigos míos, compañeros de ‘La casa de los famosos’, los voy a extrañar mucho. Les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes. Hay razones peronales. Me hubiera gustado mucho seguir, pero hay razones personales. Espero que les vaya increíble, que lo sigan disfrutando, no se lo tomen personal. Los quiero mucho. Los voy a extrañar con sus ocurrencias. Cuídense. Bendiciones”, manifestó Cázares.

Al concuir el mensaje en video, Héctor Sandarti, conductor del programa, reiteró que Aristeo salió por “razones personales que tuvo que resolver”, pero que tanto él como su familia se encontraban bien.

A pesar de la salida, se aseguró que la competencia continúa, no altera nada el curso del programa, y como estaba previsto el líder de la semana, Pepe Gámez salvó a uno de los nominados.

La agraciada fue Paty Navidad, quien ya no será parte de los famosos en peligro de expulsión.

Quienes continúan en la cuerda floja son Rey Grupero, Dania Méndez, Osmariel Villalobos, José Rodríguez y Aylin Mujica. Uno de estos cuatro, será eliminado en la próxima gala que se celebrará el lunes, 13 de febrero.

Todavía se mantienen en la casa famosos como la exMiss Universe Puerto Rico, Madison Anderson y el “Zar de las reinas de belleza”, Osmel Sousa.

Cázares es el segundo participante de esta temporada que abandona el “reality” por decisión propia y no por el método de eliminación de la competencia. La primera fue Monique Sánchez.

Esta situación ha propiciado que en las redes sociales se afirme que la producción integrará a algún concursante nuevo a mitad de temporada para poder cuadrar las semanas de duración del programa.