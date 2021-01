“Me siento bien”. Fueron las primeras palabras de Victor Santiago, quien se integró hoy como animador del programa “Primetime” de ABC Puerto Rico junto a Ana Isabelle y Kimberly Santiago.

El también cantante sostuvo que sin haber arrancado el programa ya se sentía bien y en familia. “Gracias a la familia de ABC y a ustedes (sus compañeras) por el caluroso recibimiento”, dijo durante el inicio del programa que se transmite por media hora.

A modo de entrevista, sus nuevas compañeras de labores le preguntaron sobre la reacción de su hija Eva por su regreso a la televisión.

“En el caso de Eva, ella todavía no asimila que voy a la televisión, pero sí sabe que salgo a trabajar. En el caso de mi esposa, recibí el mismo apoyo de siempre y esta vez no fue la excepción”, respondió.

Asimismo, el intérprete de “Déjate llevar” argumentó que es una persona que se deja llevar por las vibras y que ha aprendido a dividir sus días para cumplir de forma responsable con todos sus deberes.

“Es cuestión de establecer acuerdos, usar mucho calendario… No me veo haciendo otra cosa que no sea entretener. Trabajar todos los días haciendo eso: entretener. No me veo en un trabajo de 40 horas a la semana. Aunque en un momento lo intenté, yo decía ‘esto no es para mí’”, enfatizó Santiago.

La primera historia que presento el artista se desarrolló en el Centro de Desarrollo Municipal de Toa Baja donde, junto a Gloria Rosa, aprendió sobre el deporte de tiro con arco.

La semana pasada, a través de un comunicado, la producción del programa expresó que “el actor y cantante puertorriqueño llevará su picardía con reportajes resaltando los encantos de la isla, añadiendo más variedad al formato dinámico y fresco que presenta el programa”.