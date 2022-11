“Inspirada”, “empoderada” y “orgullosa” de ser dominicana. De esta manera se siente la presentadora Francisca Lachapel tras un emotivo encuentro -esta mañana- con la actriz Zoe Saldaña.

¡Gracias por este momento! Después de nuestra conversación y abrazo me siento más inspirada, empoderada, pero, sobretodo, orgullosa de mí, de mis raíces, de donde vengo. Que tu talento, belleza, clase y humildad continúen arropando este mundo. ¡Feliz de verte triunfar!”, lee parte del mensaje que Francisca Antonia Méndez Montero, nombre de pila de la animadora, publicó junto al vídeo que inmortalizó el abrazo con la hija de madre puertorriqueña y padre dominicano.

“Voy a llorar”, repitió Lachapel en varias ocasiones mientras era escoltada por Luz María Doria, vicepresidenta y productora ejecutiva del programa matutino de Univision, “Despierta América”. Al cruzar la puerta del camerino, en efecto, la ganadora de la novena temporada de “Nuestra Belleza Latina”, lloró.

“Hiciste mi día hoy. Mi gente, una de las nuestras (con mucho sabor dominicano) es la única actriz en estar en tres de las cinco películas más taquilleras de todos los tiempos y este diciembre 16 todos debemos ir a apoyarla a los cines a ver ‘Avatar: The way of water’”, añadió la exreina de belleza.

Uno de los momentos más memorables del encuentro fue cuando Lachapel le preguntó a Saldaña que cómo uno logra el éxito que ha obtenido en su carrera. La respuesta de la actriz conmovió a los testigos.

“Haciendo lo que tú haces, haciéndolo como tú lo haces. Donde quiera que yo voy soy la hija de mi mamá y la nieta de mi abuela. Estoy representando un legado de las matriarcas que me trajeron hasta aquí, punto. Y donde quiera que yo vaya, no importa que enfrente un reto es así. Yo vengo de una familia muy sencilla, pero muy rica en educación, cultura y clase”, contestó.