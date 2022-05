Con un diseño rojo de la dominicana Giannina Azar, orquídeas aéreas y rodeada de los suyos, de esta manera la animadora Francisca Antonia Méndez Montero, mejor conocida como Francisca Lachapel, recibió a los invitados de su boda que tendrá lugar hoy viernes en su tierra natal, República Dominicana. La ganadora de la novena temporada del “reality show” de Univisión “Nuestra belleza latina” se casará con el empresario italiano Francesco Zampogna.

Aunque la pareja ya había unido sus vidas el pasado 31 de diciembre de 2019 en una ceremonia civil, los planes de una gran fiesta quedaron pendientes por el comienzo de la pandemia del COVID-19 a principios del 2020. Luego, con la llegada de su primogénito, Gennaro, este par de enamorados entendió que era importante fijar fecha para la celebración.

“Nos casaremos por la Iglesia”, dijo la también actriz y comediante en entrevista con la revista People en Español el 14 de febrero de este año. “Mi esposo es italiano, ese tipo de cosas son muy importantes para él, para su familia, para mí. Y ahora llega (nuestro hijo) Gennaro, pues surge más la necesidad, es el momento de hacerlo ahora. Más tarde nuestro niño cumple un año y ya empieza otro tipo de celebraciones que el foco será él”, continuó.

En un principio, el enlace estaba programado en Italia. Sin embargo, luego de retomar el tema nupcial, hubo cambio de destino.

“De Italia nos vamos a República Dominicana. Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia estará, y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios hizo que el lugar donde me casara fuera mi tierra”, dijo la presentadora del programa mañanero “¡Despierta América!”.

Algunos detalles del evento, como la lista de invitados, se han mantenido en secreto. Pero, siempre está la persona que no puede ocultar la emoción y termina revelándolo. Ese fue el caso del exconductor de “¡Despierta América!”, Alejandro Chabán.

“Me acaban de acordar de que literalmente estamos en la cuenta regresiva para la boda de mi querida Francisca, así que acabo de decidir que yo arranco con mi detox de 7 días el día de hoy”, manifestó. El venezolano resulta ser un amigo cercano a la novia desde que ganó “Nuestra belleza latina”.

Ana Patricia Gámez, en medio de una pausa publicitaria en el espacio televisivo de Univisión reveló que existen ciertas exigencias en cuanto a la vestimenta para asistir a la boda. Algunos deberán ir con un color en específico y formales. Además, la invitación no se le puede entregar a otra persona.

“El hotel es bien finolis y aparte, ¿sabes qué nos dijo Fran? Que tenemos que llevar ropa que si de tal color, que si de etiqueta formal, de gala… No se puede pasar la invitación, no es transferible”, agregó la animadora de “Enamorándonos”.

Ayer la pareja fue anfitriona de una cena espectacular para darle la bienvenida a todos sus invitados, que llegaron desde Miami, Nueva York y Europa. También festejaron los 33 años de Lachapel.

La comunicadora lució un diseño de Giannina Azar. “Es un jumpsuit rojo con el que ella va a recibir a todos sus invitados el primer día. Es bellísimo, con cola. Viene siendo como un traje de novia, pero rojo”, contó la diseñadora dominicana en entrevista con People en Español. “Viene todo bordado (en la parte de arriba) en cristalería de Swarovsky (y) cristales checos. Viene con el escote berta, con los hombros al descubierto y el jumpsuit [tiene] una gran cola también con bordados”.

Los preparativos para el enlace comenzaron temprano esta mañana. Con su habitación repleta de globos blancos, la presentadora se alista para culminar su día en una celebración de amor.