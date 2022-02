En 2020, el comienzo de la pandemia del COVID-19 tronchó los planes de boda de la copresentadora de “Despierta América” de Univision, Francisca Lachapel. La actriz y comediante contraería nupcias con Francesco Zampogna. Sin embargo, este 2022, dos años después de aquel sueño frustrado, la ganadora de “Nuestra Belleza Latina” volvió a retomar el tema.

“Nos casaremos por la Iglesia”, dijo la dominicana en entrevista con la revista People en Español. “Mi esposo es italiano, ese tipo de cosas son muy importantes para él, para su familia, para mí. Y ahora llega (nuestro hijo) Gennaro, pues surge más la necesidad, es el momento de hacerlo ahora. Más tarde nuestro niño cumple un año y ya empieza otro tipo de celebraciones que el foco será él”, continuó.

Con un cambio geográfico, la celebración ya no será en Italia. La pareja se dará el “sí” en República Dominicana, país natal de la comunicadora.

“Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia (estará) y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios (hizo) que el lugar donde me casara fuera mi tierra”, apuntó Francisca Antonia Méndez Montero, nombre de pila de la animadora.

Entre otros detalles, Méndez Montero adelantó que en el enlace estarán rodeados de amigos y familiares y aprovechó para contar qué significa este momento para su mamá, Divina Montero.

“Mi mamá está muy contenta y me está preguntando a quiénes del barrio voy a invitar. A mí me encantaría invitar al mundo entero o a todo el que quiera. Estamos hasta discutiendo por eso, pero son muchas cosas, cuestiones de espacio, ya estoy trabajando todo. Ella está feliz”, manifestó la creadora del personaje “Mela ‘La Melaza’”.

Según reveló la coanfitriona de “Despierta América”, será la agencia dominicana Difiore, la encargada de la coordinación y decoración del evento social.

“Son los mejores de República Dominicana, es un negocio de familia, lo empezó la mamá”, informó. Mientras tanto, el simpático talento de Univision se encuentra en la elección de su vestido y otros detalles del ajuar.