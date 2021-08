Hace un poco más de un mes que la presentadora y comediante dominicana, Francisca Lachapel, se convirtió en la madre de Gennaro Antonino Gamelier, un hermoso bebé que ya es una personalidad en las redes sociales. Hace dos días la coanfitriona del programa mañanero de Univision “Despierta América” publicó una foto en su perfil de Instagram, donde aparece en ropa deportiva mostrando la transformación de su cuerpo debido al embarazo.

De hecho, en la publicación dijo que le encantaría decir que la foto era TBT (un recuerdo), que no lo era y que su médico ya le dijo que podía regresar a su vida normal y a hacer ejercicio. “Me encantaría decirles que es un #tbt😂 perooooo no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro! Donde todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mi”, escribió la ganadora de “Nuestra belleza latina” en 2015.

De inmediato, más de 13,000 personas le escribieron y la animaron a tener paciencia porque pronto volvería a estar en forma.

Una de ellas fue la modelo y animadora Angelique Burgos “La Burbu”, quien le recomendó ir poco a poco y a disfrutar el proceso. “Lo vas a lograr y estarás más mamacita q antes. Yo llegué a casi 190 libras y para mí fue duro y más cuando estamos tan expuestas en la tv a diario. Ve al paso y disfruta tu proceso hermosa”.

La cantante Natti Natasha también le escribió y la animó a seguir hacia adelante: “Dale que tú puedes !!!!! Felicidades porque te tienes el mejor título del mundo , que es ser mamá ! Disfruta tu cuerpo así que hasta eso lo vas a extrañar. Es el proceso más hermoso del universo”

Gennaro nació el pasado 7 de julio y pesó 8.4 libras, según se publicó en las redes sociales y a través del espacio de televisión en el que labora Lachapel.

“¡Ya todos somos tíos! Francisca comparte la primera imagen de Gennaro a solo escasas horas de haber llegado al mundo. ¡Dios lo bendiga!”, indicaba el mensaje que cuenta con más de 73 mil “me gusta” y cientos de mensajes de felicitación.

Fue el 25 de enero cuando Lachapel compartió su felicidad al anunciar que junto a su esposo, Francesco Zampogna, estaban a la espera de su primer hijo. “Hoy, con el corazón en la mano, con una felicidad inmensa, les comparto que mi sueño más grande se hace realidad y voy a ser mamá”, dijo en ese momento emocionada.