Al igual que la cantante mexicana, Cristina Eustace, el año pasado, que recibió la visita de su hijo Andrés Esteban, la presentadora peruana Laura Bozzo fue sorprendida anoche con la presencia de su hija Victoria y su nieto Atlas, a quien vio por primera vez desde su nacimiento hace seis meses. “La Jefa”, papel interpretado por la locutora Jessica Ortiz, invitó a la también abogada al zoom de la mansión donde la carismática comunicadora se quedó sin palabras ante la sorpresa.

“No, no, no”, se le escuchó decir a Bozzo en uno de los vídeos difundidos en el programa especial conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego, que en Puerto Rico se transmite todos los días a las 8:00 p.m. Mientras llevaba sus manos a la cara, “la señorita Laura” se acercó a sus familiares para abrazarlos visiblemente conmovida. “Se me bajó la presión”, añadió.

“Ya no soy sexy mama, soy sexy abuela”, dijo la animadora al mismo tiempo que se miraba al espejo y recordaba que no tenía el color de pelo que deseaba ni el cuerpo “de siempre” porque no ha hecho ejercicios dentro de la casa.

Atlas W. Ayers De la Fuente, nieto de Bozzo, nació el pasado 13 de enero en Estados Unidos, país que la abogada no puede pisar por el historial legal que enfrentó en su natal Perú. Finalmente, durante su estancia en el “reality show” de Telemundo, la animadora pudo ver y sostener al pequeño de ojos azules.

Victoria De la Fuente, por su parte, se graduó de Administración de Empresas en La Sorbona de París, Francia, y, actualmente, maneja su propia empresa. La hija de Bozzo también cuenta con dos doctorados, uno en Derecho y otro en Ciencias Políticas, es especialista en “retail” y fundadora de “Studium Vdlf”, al que describe en sus redes sociales como “un estudio de desarrollo estratégico que sirve como puente entre el buen diseño y los negocios relevantes”.

Cambios en las nominaciones

Desde esta noche, en plena semana número nueve de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, la producción implementará nuevas reglas a la hora de los competidores nominar a los compañeros que desean ver fuera de la mansión. A diferencia de las pasadas galas, en la que cada uno ejercía sus votos en secreto, ahora serán durante la transmisión del “show”.

Según explicó Sandarti, a modo de repaso, el ajuste tiene como propósito sacar a la luz cualquier estrategia que las estrellas de la televisión quieran llevar a cabo.

Los fanáticos del “reality show” acudieron a las redes sociales para expresar su alegría ante la nueva decisión. “Así hubiera sido desde el principio”, “Muy bien”, “Buena suerte a los famosos”, fueron algunos de los comentarios.