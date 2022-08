Fuerte, clara y contundente se expresó ayer la periodista Brenda Rivera a través del programa “Lo sé todo” a raíz de la controversia por la concursante de Guaynabo, al Miss Universe Puerto Rico (MUPR), Ariana Paola Salgado, de 26 años, quien llegó a este certamen a romper con los paradigmas de la belleza y los estándares que se han ido flexibilizando en competencias relacionadas al mundo de la belleza.

Recientemente, El Nuevo Día había tenido la oportunidad de conversar con la joven curvilínea guaynabeña, de cabello rizado y 5′8 de estatura, quien se llegó a autoproclamar como “la concursante controversial”, por llevar un peso por encima del que acostumbran las mujeres en el campo de modelaje y se manifestó acerca de los comentarios que suelen hacer las personas por esa razón.

Miss Guaynabo Ariana Paola Salgado Burgos – 27 años Disfruta de hacer turismo interno junto a su hermana, sobrino y amigos. Practica yoga, pilates y ejercicios de resistencia. (Suministrada)

Ante la transmisión el pasado domingo de la competencia preliminar del MUPR y de las críticas hacia la referida candidata, la periodista de entretenimiento del programa que transmite por Wapa Televisión, tomó un segmento para expresar lo siguiente:

“Para nadie es un secreto que llegué a los medios de comunicación en sobrepeso. Mientras más lograba profesionalmente, más eran las críticas que recibía, que intentaban minar mi autoestima y me hicieron pensar que yo no merecía estar frente a la cámara. Hace año y medio, cuando llegué a ‘Lo Sé Todo’ le pregunté a la gerencia del canal, ¿por qué yo? Entendiendo que yo no cumplía con los estándares que las personas aprueban. La respuesta de la gerencia fue: ‘¿y por qué no?’. Es momento de que se vea nuestra gente a través de la pantalla, y aquí estoy”, señaló la copresentadora, quien será parte del Social Media Center, durante la transmisión del certamen, que se llevará a cabo este jueves en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Las críticas y los comentarios despectivos no han cesado y aún con la decisión de bajar de peso, siguen. Pero la inclusión de la diverdidad de nuestros cuerpos abrió una puerta que anhelo que sea para que nosotras seamos respetadas cada vez más por nuestro trabajo y menos acosadas por el size de nuestra ropa.

“El peso de nadie, escuche bien, el peso de nadie debería ser un asunto de discusión ni debate, pero el discrimen tanto a puerta cerrada como en público, no merece tener un espacio masivo, no entretiene, desinforma y sigue perpetuando los estereotipos. Es hora de respetar los cambios, gente, celebrarlos y ser parte del reflejo que tanto exigen ver”, culminó la copresentadora, quien se integró al programa en febrero de 2021 y que ha compartido con sus seguidores todo el proceso de su transformación física a través de sus redes sociales. Al momento, ha perdido 92 libras, bajo supervisión médica.

La noche final, que se transmitirá en directo, será conducida por Estefanía Soto y Julio Rivera Saniel. La apertura musical estará a cargo de la estrella internacional Gloria Trevi, en la que cantará un medley de sus éxitos. Esta es la primera vez que la artista se presenta en un certamen de belleza en la isla y será el preámbulo del inicio de su gira “Isla Divina” por los Estados Unidos que comienza el 13 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico.