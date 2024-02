Carlos Gómez pide disculpas y ofrece 5 consejos a los habitantes de “La casa de los famosos 4″

El pasado lunes se vivieron muchos momentos de tensión cuando algunos de los participantes de “La casa de los famosos”, discutían una situación y el deportista venezolano, Carlos Gómez “El Cañón”, le arrojó un puño en la quijada a Rodrigo Romeh, uno de sus compañeros del cuarto “Tierra”.

Esto provocó que de inmediato fuera expulsado del “reality show”, que transmite por Telemundo, y que el resto de los habitantes quedaran desconcertados con lo ocurrido.

En la gala celebrada anoche, el exhabitante de la cuarta edición tuvo la oportunidad de manifestarse con los presentadores del programa, Nacho Lozano y Jimena Gállego, a quien les comunicó lo siguiente: “Apenado contigo, con el público y con los habitantes de la casa. Tomo el momento -hasta nervioso estoy- para dar mis disculpas. Creo que de primer plano a Romeh. Como sé que no me está viendo, le doy este mensaje a su familia. Le pido disculpas a su familia, a mi equipo de Agua, a todos. Una enseñanza, hay un antes y un después en Carlos Gómez; una persona que se vio ante situaciones extremas por un formato increíble, que pudo conocerse más, que pudo internalizar, que pudo evolucionar”, admitió.

Del mismo modo, expresó haber estado reflexionando durante las 48 horas luego de lo ocurrido, por lo que todavía sigue en aislamiento. “Para mí, el tema de volver a la realidad, de hablar con ustedes, estoy procesándolo. Todo ha sido como muy rápido, pero siempre desde el lado bonito”, agregó.

Dramático momento en que expulsan al expelotero Carlos Gómez de "La casa de los famosos" Este vídeo muestra cómo comenzó la pelea en la que "El Cañón" golpeó al "influencer" Rodrigo Romeh.

Ante el cuestionamiento de qué pasó por su cabeza o qué no pasó por su cabeza cuando tuvo ese impulso de golpear, en una discusión que no era con él, sino entre José Reyes “La Melaza”, Guty Carrera y Cluvis Niewnow, este lo atribuyó a no haber estado muy consciente en ese momento.

“Desde mi vivencia, yo lo viví como un mal sueño, como un impulso muy inconsciente de la situación. Es verdad que la situación en la casa está alta, que hay algo dentro que no se percibe, esa energía, pero más que eso no se pasó por mi cabeza. Simplemente, un poco de no estar consciente de la situación y proteger... Siempre mi posición fue de alejar, de no crear problemas, sino más bien de resolver, de disolver de lo que haya dentro de la casa. Un momento de no estar consciente, te lleva a cometer un error. Errar es de humanos y reconocer es de sabios. Por eso mi mensaje es este, de que me siento apenado y pido disculpas”, expresó a la vez que aseguró que ha sido una experiencia de aprendizaje.

La percepción de Gómez es que desde su expulsión, el grupo “fuagua” (la alianza entre los grupos Fuego y Agua) está más unido que nunca, con estrategias bien plantadas, a la vez que les exhorta a jugar más unidos, pensar más y no dejar que las emociones les dominen.

Antes de culminar, pudo conectarse a través de la pantalla con los habitantes de la mansión, a quienes les envió un mensaje: “Familia, habitantes, compañeros, agua, tierra, fuego, les pido disculpas por lo sucedido. Me siento muy apenado de lo que sucedió. He aprendido una lección. Creo que pagué el precio más alto, que fue salir de una competencia, cuando no quería. Espero que les haya quedado algo bonito de mi parte. Nuevamente les pido disculpa. Tienen un amigo acá”, dijo conmovido.

Asimismo, les ofreció cinco consejos:

1. Fuerza.

2. Disfruten el juego.

3. No tomen nada personal.

4. Piensen muchas veces, no una, las situaciones que pasan en la casa.

5. El diálogo siempre es la mejor solución, hablen, comuniquen.