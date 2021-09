Desde que llegó a Miami hace 13 años, la comunicadora puertorriqueña, Carolina Rosario, dice que no ha tenido tiempo para aburrirse. Distinto a lo que muchos pudieran pensar, a la natural de Juana Díaz todavía le quedan muchos caminos por recorrer y rincones que descubrir en “la ciudad de los mil paladares”.

Para la periodista de 33 años lo anterior no supone un asunto negativo, todo lo contrario, es el resultado de haber materializado -recién graduada- su sueño de ejercer un periodismo distinto, dinámico y que aportara al bienestar de la sociedad, especialmente la comunidad hispana. A días de comenzar una nueva faceta como reportera ancla del nuevo espacio de Univision, “Despierta América en Domingo”, Rosario pasó revista sobre su trayectoria y manifestó que solo le resta agradecer.

“Me gradué de Periodismo de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés) y como a los dos meses tuve mi primer trabajo como ‘freelancer’ en Univision 23. Hice de todo: presenté, hice reportajes especiales... Luego de cinco años tuve a mi hijo y, sin yo buscarlo ni aplicar, me llamaron de ‘Primer Impacto’ para fungir como corresponsal de noticias. Irónicamente, sin tampoco buscarlo, cuatro años después me llamaron para esto (‘Despierta América en Domingo’) y no lo pude dejar pasar”, concluyó sobre el matutino dominical en el que compartirá labores junto a María Antonieta Collins, Raúl González y Jackie Guerrido.

La presentadora de noticias -que no se considera una persona madrugadora- expuso que todavía el programa está en construcción. Sin embargo, adelantó que tendrá menos del baile y la algarabía que caracteriza a “la casa más feliz de la televisión hispana” desde su primera transmisión el 14 de abril de 1997. De igual manera, aclaró que su rutina de mamá le ha dado las herramientas para levantarse temprano y comenzar el día con buena energía. Esta nueva edición de “Despierta América”, continuó Rosario, va dirigida a las personas que se acaban de levantar y buscan estar relajados.

“Voy a tener varios segmentos dentro del programa que durará dos horas. Además de las noticias del momento, voy a hacer entrevistas en vivo y reportajes largos que serán un complemento a los que presenten María Antonieta, Raúl y Jackie”, detalló la reportera ancla. La boricua añadió que con “Despierta América en Domingo” Univision satisfaceará la necesidad de programas diseñados para la comunidad hispana este día de la semana. La portavoz de TeleOnce, canal que se transmite los programas de Univision en Puerto Rico, indicó que por ahora no contemplan transmitir el programa dominical aquí.

En esa línea, quien en las redes sociales publicó que siempre será una “chica de impacto” -en alusión a sus cuatro años como reportera de “Primer Impacto”- mencionó que según existen canales americanos que cuentan con un “show” mañanero los domingos, ahora, la cadena estadounidense presenta esta propuesta que incluirá “mucha” información y entretenimiento.

Rosario, que también cursó estudios en la Pontificia Universidad Católica de Ponce y en la Universidad del Sagrado Corazón, aprovechó para resaltar las fortalezas de su pasado taller de trabajo y lo que se llevará al nuevo programa que “busca ofrecer un mensaje positivo y de alegría que empodere”.

“‘Primer Impacto’ es un programa fascinante que mucha gente malinterpreta porque toca los temas más crudos de la realidad humana, pero realmente son cosas que pasan, no las estamos exagerando. A la misma vez es un espacio que toca el tema de ayudar a la gente y lo que aprendí -especialmente de las historias de formato largo- fue precisamente a eso, a ayudar más allá de los acontecimientos. Eso me lo llevo conmigo. Las historias de ‘Despierta América en Domingo’ van a tener un enfoque en lo positivo. Si hablaremos de inmigración, por ejemplo, vamos a hablar de la salida, la superación, la esperanza. La gente necesita ver las situaciones más oscuras con una luz”, verbalizó.

La boricua también habló de cómo se siente al trabajar junto a comunicadores como Guerrido -quien también es su compatriota- y la describió como una profesional “auténtica y encantadora. Eso la hace Jackie Guerrido”. Asimismo, estableció que Collins es “la mejor periodista femenina que tenemos en la televisión hispana y que se sigue preparando como una principiante para que todo le quede perfecto en cada cosa que hace”. De igual manera, la ilusiona mucho compartir cámaras con González a quien considera “otro veterano del mundo del entretenimiento”.

Con Puerto Rico siempre presente

Rosario pertenece a un hogar de seis hermanos –incluyéndola- y aunque actualmente cuenta con una agenda bastante apretada, contó que intenta encontrarse con su familia constantemente. Igual, para sentirse más cerca de sus raíces, busca incluir la isla en la mayoría de sus proyectos periodísticos.

“Añoro mucho y me preocupa mucho mi isla y su futuro. En ‘Primer Impacto’ me dieron la oportunidad de traer varios reportajes, por ejemplo, sobre Puerto Rico como eslabón del narcotráfico en Estados Unidos. También sobre la marina de Vieques, todas las áreas que quedan sin limpiar y cómo su gente se siente abandonada. También considero que cubrir el huracán María fue una de mis coberturas estelares por todo lo que pasó. Siempre que mencionan ‘Puerto Rico’, levanto la mano para trabajar las historias. Amo mi país y nunca lo voy a olvidar”, siguió.

Sobre los cambios más recientes en los noticiarios boricuas, la periodista favoreció que todo tiene que cambiar con los tiempos y que le parece “maravilloso” que le estén dando más espacio a las mujeres y a las nuevas generaciones.

“Mientras más alto se va llegando, hay que abrir puertas para otros. Hoy día el tema de las comunicaciones ha evolucionado con la era digital y los jóvenes tienen un lujo que pueden hacerlo todo desde un teléfono, por ejemplo. No digo que alguien mayor no pueda hacerlo, pero los jóvenes tienen mayor agilidad. Hay que darle oportunidad a todos”, subrayó.