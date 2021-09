Hablar de Puerto Rico la conmueve. Hace mucho tiempo no visita la isla que la vio nacer, por eso no duda un segundo qué lugares le gustaría visitar tan pronto pise suelo boricua. La presentadora de televisión y periodista Jackie Guerrido extraña Piñones, las calles del Viejo San Juan, algunas de sus playas, pasar por la escuela donde estudió en Carolina y el barrio donde se crió, ver a su familia y esos lugares que fueron especiales en su vida antes de mudarse y culminar su crianza en el Bronx en Nueva York.

“Los que estamos acá, a Puerto Rico siempre lo llevamos en nuestro corazón y lo tenemos muy presente. Cuando no puedo brincar hasta allá, al criarme en el Bronx, ese es el otro puente de reconexión con nuestra isla. Lo llevo con mucho orgullo”, manifestó la comunicadora con poco más de dos décadas de carrera profesional en la cadena Univision.

Precisamente, hasta los hogares del público boricua que tanto extraña quiere llegar nuevamente a través de la pantalla, en lo que representa otra oportunidad como profesional. A partir de este próximo domingo, 19 de septiembre será parte de la nueva oferta de la televisora con el programa “Despierta América en Domingo” desde las 8:00 a.m.

“Me siento como el buen hijo que regresa a su casa. Siempre me he sentido que soy ‘Despierta América’. Cuando viene una de las jefas grandes de Univision, que me dice que me están considerando, para que haga el ‘casting’, respondí: ‘¿que yo haga el casting para Despierta América? Si yo soy Despierta América’. De verdad que es un programa que me llena de alegría y de pasión”, indicó acerca del espacio que fue su lugar de trabajo hace muchos años, en el que esporádicamente hace apariciones y que ahora extiende su oferta a los domingos.

En esta nueva encomienda no estará sola, sino acompañada de los presentadores María Antonieta Collins y Raúl González, con quien ha trabajado anteriormente y aseguró tener una buena dinámica frente a las cámaras. Por eso, al saber que estaría al lado de estos profesionales a quienes admira, confió “estar en buenas manos”.

“Voy a estar con dos personas que el pueblo ama, dos personas que se dan la a la comunidad y yo me identifico con eso. Creo que los tres tenemos mucho para aportar y conocemos bien nuestra audiencia, porque hemos estado en los lugares en donde ellos están. En nuestro pasado estuvimos creando sueños, luchando, trabajando. Así que estoy como si se tratara de mi primer día de trabajo, ‘I can’t wait’ para el domingo”, dijo con entusiasmo, al resaltar además de que se trata de un proyecto que está siendo apoyado por toda la compañía. “Me siento muy bendecida en estos momentos de mi carrera, de poder ser parte de este nuevo proyecto, que a la misma vez ha estado en mí”, añadió.

Aun cuando el desempeño de Guerrido ha estado bastante relacionado con ofrecer el informe del tiempo de Estados Unidos, la meteoróloga se desempeñará en un reto más grande al preparar historias que incluirán a la comunidad latina, aunque no descarta dar el informe del tiempo cuando sea meritorio. Este rol lo hará a la vez que continúa en el programa diario “Primer Impacto” y su “show” de radio “Uforia Countdown“ con Univision Radio, que se escucha en 60 ciudades.

“Los domingos ahora serán con ‘Despierta América’ junto a mis compañeros. Creo que voy a dar el informe del tiempo cuando sea necesario. Es algo que la gente quiere ver y es una tarea con la que la gente me identifica demasiado. Es parte del trabajo, pero vamos a hacer varias sorpresas también”, dijo en referencia al nuevo programa que se transmitirá por dos horas, lo que dará la oportunidad de presentar historias largas, algo que se imposibilita en el programa diario cuyo ritmo es más rápido.

La presentadora destacó el desempeño de Collins, a quien se refirió como una maestra en desarrollar historias profundas y en temas basados en personas que han pasado por grandes acontecimientos.

El nuevo programa, contará además con la periodista puertorriqueña Carolina Rosario como presentadora de noticias, para completar el formato tipo revista, dirigido a toda la familia. “Boricuas in the house!”, resaltó al referirse a su compañera.

La experta del tiempo aseguró que su rutina dominical no se verá afectada, pues está acostumbrada a levantarse de 4:30 a 5:00 de la mañana para que el día le rinda.

“Los domingos en la mañana, a esa hora siempre estaba en mi casa, y ahora poder entrar en la casa de los televidentes va a ser la única diferencia. A mí no me cambia la rutina, voy a seguir teniendo dos días libres y voy a seguir colaborando con ‘Primer Impacto’”, apuntó la presentadora.

Si bien planteó que aunque se lleven 100 años en la industria de las comunicaciones, los nervios siempre van a estar presente, pues pararse frente a una cámara implica que a veces ocurran situaciones impredecibles.

“El día que no se sientan esos nervios es que ya no sentimos la pasión por estar aquí. Para prepararme, creo mucho en los ejercicios de respiración, en la oración, en entregarle mi trabajo a Dios. Es lo primero que hago en las mañanas, irme de rodillas y entregarle mi trabajo. Que sea Él que me haga fluir, que me haga entender lo que estoy haciendo, que tome el control de mi trabajo. Cuando le entrego el control a Él, ya se encarga de controlarme a mí. Así lo he hecho a través de los años. Además de eso, prepararme, pues mientras más nos preparamos cuando vamos a hacer nuestro trabajo, nos sentimos muy confiados, los nervios son menos y nos da mucha seguridad ante una cámara”, mencionó la periodista.

Una pausa necesaria

Al haber dado positivo a COVID-19 a finales de julio pasado, la comunicadora expresó lo valioso que fue ese tiempo que estuvo desconectada de los medios y aseguró sentirse recuperada por completo.

“Me di un tiempo para estar con mi familia y un tiempo para estar fuera de la pantalla. Creo que fue un tiempo que me hacía mucha falta, lo necesitaba porque también estaba trabajando en proyectos. Es mi responsabilidad seguir informando a las personas, de que es una responsabilidad de todos, y de que nos tenemos que unir para que finalmente podamos decir algún día que ya acabamos con esta pandemia. Son momentos que también sacan lo mejor del ser humano. He visto muchos casos muy bonitos, donde sacan la compasión, la empatía y de eso se trata, de que sigamos las órdenes y que respetemos. Sé que es difícil para todos porque estábamos acostumbrados a otro tipo de comportamiento y de libertad, pero esperemos que pase pronto y nos mantengamos todos unidos”, puntualizó Guerrido.