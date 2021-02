Las partes implicadas en una demanda federal sometida por la periodista Celimar Adames Casalduc contra Televicentro de Puerto Rico, que pertenece a Wapa TV, por un alegado discrimen en el empleo, desigualdad salarial y represalia continúan negociando los elementos de un acuerdo que impediría que el proceso llegue a juicio.

Durante una vista de conciliación ayer a la que El Nuevo Día tuvo acceso parcial, Nora Vargas, abogada de Adames Casalduc, y Katherine González Valentín, representante de Wapa TV, informaron al juez Daniel Domínguez que, al momento, han intercambiado tres ofertas y contraofertas, sin lograr un acuerdo final aún.

“Le hemos puesto a la compañera Nora Vargas en sus manos información, tanto argumentos de derecho como hechos que parten de la evidencia, que apoya los números que hemos compartido. Como a veces uno en este proceso de intercambiar números, no sabemos si estamos en el número deseado, por lo que debemos aprovechar la coyuntura”, manifestó González Valentín.

La abogada señaló como uno de los puntos de diferencia el tema de la discrepancia salarial de Adames Casalduc contra uno de sus excompañeros anclas Noticentro. “Si se van con los números de ese reportero, estamos llegando a unas sumas que no son razonables y no se equipara a como se tiene que ver este caso desde el punto de vista de Derecho”, expresó.

En su demanda, radicada inicialmente en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 14 de febrero de 2020, la periodista alega que fue víctima de un patrón de discrimen por género y edad desde el 2002 y que el canal mantuvo en su contra una práctica de inequidad salarial durante un largo periodo en comparación con dos de sus colegas masculinos, quienes devengaban un salario mayor al de ella, aun cuando realizaban las mismas funciones como anclas en el noticiario.

Adames Casalduc reclama al tribunal que ordene la restitución de sus funciones como mujer ancla, posición que no ocupa desde mayo del 2019 y que se le concedan pagos retroactivos correspondientes a lo que dejó de ganar en comparación con sus colegas masculinos. La reclamación de la reportera añade una alegación de represalia porque supuestamente el canal, en mayo del 2019, la sacó de su posición como mujer ancla en respuesta a la radicación de una querella en la Comisión Federal de Igual Oportunidad en el Empleo (EEOC).

La abogada de Wapa TV destacó ayer que a la demandante se le ofreció un puesto como ancla de Wapa América, donde -según alegó- tendría una exposición similar, pero ella lo rechazó, argumento que la parte demandante cuestionó, por entender que no se trataba de posiciones y una exposición similar.

“No estamos de acuerdo con la representación que hizo la compañera en relación a cuál es el comparable o no es el comparable, si en efecto se le hizo un ofrecimiento a Celimar Adames Casalduc el cual ella rechazó, si era comparable o no era comparable, en términos de si hubo una remoción, reprogramación, o si en verdad lo que ocurrió allí fue que cambiaron un programa de noticiario, que en vez de comenzar a las 5, comenzaba a las 4 y que, en vez de terminar a las 6 culminara a las 5:30. Que la única diferencia que se le presentó a la demandante en este caso, -reportera con mayor antigüedad que las dos personas que han puesto allí-, era que en el formato no se iba a sentar detrás de un escritorio y que iba a ser más fluido”, indicó, por su parte, la representante de Adames Casalduc a la vez que reiteró que la transacción no solo contempla un acuerdo económico, sino que procura la reinstalación de la demandante en el puesto.

El juez Domínguez anticipó que no necesariamente todas las partes involucradas estarán conformes con el resultado final de la negociación, pero será mejor que ir a juicio. “Un acuerdo es como un zapato ortopédico, es incómodo, no es bonito, pero al final cumple su propósito”, dijo.

Señaló una vista de acuerdo adicional para el 18 de marzo de 2021 a la 1:00 p.m.