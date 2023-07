Justo cuando la segunda temporada del “reality show” “Top Chef VIP 2″ casi llega a su fin, la producción de “Al Rojo Vivo” lanzó una serie de programas especiales bajo el nombre “ARV Especial Grandes Revelaciones de Top Chef VIP 2″ donde se han develado algunos secretos de las dos ediciones del “show” conducido por la actriz colombiana Carmen Villalobos.

Ayer, el espacio recibió la visita de la presentadora dominicana Lisette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom, quien fue una de las participantes de la primera temporada de la competencia. Más allá de sacar a la luz algunos datos desconocidos por la audiencia sobre sus sus excompañeros, la coanimadora de “Hoy Día” utilizó la exposición para expresar cómo se sintió cuando la actriz Laura Zapata le arrancó la peluca en plena grabación de una aparición especial que tuvo recientemente en la famosa cocina.

Chiky Bombom fue recibida por los presentadores Lourdes Stephen, Jessica Carrillo y Johnny Lozada. El boricua también fue uno de los 20 participantes de la segunda temporada de “Top Chef VIP”.

“La voy a sacrificar. Le quiero quitar la falsedad”, sostuvo Zapata. Luego, le arrancó la peluca a la “influencer” dominicana y la tiró al piso.

“¿Cómo tú te sentiste?”, preguntó Stephen. “Te voy a ser bien honesta, muchas personas me preguntan en la calle si fue a propósito o planeados. Sí fue a propósito. Ella nunca me dijo que me iba a quitar la peluca”, respondió quien acumula a más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Los comunicadores describieron la actitud de Zapata durante la competencia como la de una “villana”. Chiky Bombom, por su parte, comentó que “Top Chef VIP” le enseñó a tener “inteligencia emocioal” y que, en vez de molestarse, decidió “tomar a chiste” el momento.

La animadora continuó que la hermana de Thalía se ha ganado el desprecio de muchos competidores por su forma de ser. También puntualizó que Zapata no le pidió perdón porque “ella no sabe decir eso”.