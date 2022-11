Luego de su acertada participación en el “reality show” de Telemundo, “Top Chef VIP”, el público se quedó con ganas de seguir viendo a la “influencer” dominicana, Lissette Eduardo Cleto, mejor conocida como “Chiky Bombom” a través de la pantalla. Tan pronto como al siguiente día de haber abandonado la competencia de cocina conducida por la actriz colombiana, Carmen Villalobos, la cadena hispana invitó a la carismática creadora de contenido al espacio “En Casa con Telemundo”.

La química entre Eduardo Cleto y los presentadores, Carlos Adyan y Ana Jurka, fue casi instantánea. Según las fotos y vídeos que los tres comparten en sus redes sociales varias veces a la semana, la dominicana tiene “la personalidad” y la “guasacaca”, como ella diría para ocupar un lugar en la televisión.

Luego de varias colaboraciones en distintos programas de Telemundo y participaciones en campañas como “Tocarte las mamas es vida”, la “influencer”, que cuenta con más de 2.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, volvió ayer a “En Casa con Telemundo”. Llegó para quedarse.

“Llegó la hora de almorzar, así que hágalo con nosotros, pero tenemos invitada de lujo con mangú. Y déjenme decirle, señores, que ya no es invitada porque oficialmente, a partir de este momento, se une a la gran familia de ‘En Casa con Telemundo’”, informó el presentador puertorriqueño, Carlos Adyan.

En la mesa, también se encontraban la Miss Universe 2020, Andrea Meza; la conductora de “La Casa de los Famosos”, Jimena Gállego y Jurka.

Emocionada, Chiky Bombom sostuvo que una vez visitó el espacio y les dijo a sus anfitriones que se sentía en su casa. “El tiempo de Dios es perfecto y estoy feliz, contenta y emocionada de estar, de ser parte de esta familia”, añadió.

El pasado 29 de septiembre, la animadora brilló como presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina 2022. Su logro más reciente fue haberse unido a la campaña “Tocarte las mamas es vida”, la cual busca motivar a hombres y mujeres a inspeccionarse las mamas por su cuenta, a través del autoexamen manual ahora que comenzó octubre, considerado el Mes Rosa.

“Antes de unirme a la campaña conocí a muchas mujeres que padecen de cáncer de mama, y pensaba que, a mí, por ser joven, no me daría esta enfermedad. Hasta que la doctora Tania Medina me confirmó que desde los dieciocho años se puede sufrir de este mal. Como jóvenes, debemos dar importancia al autoexamen y tomarlo muy en serio”, dijo Chiky Bombom.