Un año después de que Will Smith lo golpeara en el escenario de los premios Oscar, Chris Rock finalmente dio su refutación en un contundente especial de “stand-up”, transmitido en vivo por Netflix, en el que el comediante se jactó de que “recibió ese golpe como Pacquiao”.

El comediante de 58 años realizó el sábado por la noche su primer especial de “stand-up” desde aquella fatídica noche en Los Ángeles, que generó más expectación que una de las peleas de campeonato del propio Manny Pacquaio o de cualquier evento de UFC. “Chris Rock: Selective Outrage”, transmitido en vivo desde el Teatro Hippodrome en Baltimore, marcó la primera incursión de Netflix en la transmisión en vivo. Pero también fue un contragolpe de comedia largamente esperado.

Rock, vestido completamente de blanco y con un medallón de Prince alrededor del cuello, se refirió de inmediato a los Oscar del año pasado mientras hablaba de “despertar”, hipersensibilidad y lo que llamó “indignación selectiva”.

“Nunca se sabe quién podría ser activado”, dijo Rock. “Cualquiera que diga que las palabras duelen no ha recibido un puñetazo en la cara”.

Pero Rock luego se lanzó a una serie de temas amplios que examinaban problemas contemporáneos, incluida la señalización de la virtud, los pantalones de yoga de alto precio, la duquesa de Sussex, las Kardashian, el derecho al aborto, los disturbios en el Capitolio y lo que llamó la mayor adición de Estados Unidos: la atención.

“Solíamos querer amor, ahora solo queremos ‘likes’”, dijo Rock.

Rock, quien también se refirió a cómo respondería si su padre hiciera la transición a una mujer (él lo apoyaría, dijo Rock), dejó en claro que “Selective Outrage” no iba a ser solo un espectáculo de Will Smith. Solo ocasionalmente el material de Rock encajaba con los Oscar de 2022, como sucedió cuando Rock bromeó sobre la rareza de que Snoop Dogg se convirtiera en un presentador tan venerado por los anunciantes.

“No estoy despreciando a Snoop”, dijo Rock. “Lo último que necesito es otro rapero loco”.

Pero una hora después de su set, Rock cerró el especial con un torrente de material sobre el notorio momento de los Premios de la Academia.

“Todos ustedes saben lo que me pasó, cuando Suge Smith me golpeó. Todo el mundo lo sabe”, dijo Rock. “Todavía duele. Tengo ‘Summertime’ resonando en mis oídos”.

Si bien Smith se ha disculpado y hablado repetidamente sobre el incidente desde marzo pasado, Rock ha evitado todas las plataformas habituales a las que las celebridades suelen acudir para expresar sus sentimientos. Nunca se sentó con Oprah Winfrey y rechazó a los muchos medios de comunicación a los que les hubiera encantado conseguir una entrevista exclusiva en profundidad.

“No soy una víctima, bebé”, dijo Rock. “Nunca me verás en Oprah o Gayle llorando. Nunca lo verás. Nunca va a pasar.”

Pero Rock utilizó su encuentro con Smith para dar forma y animar su segundo especial de “stand-up” para Netflix. Parte de su mejor material fue sobre sus diferencias físicas.

“No somos del mismo tamaño. Este tipo hace películas sin camisa”, dijo Rock. “Nunca me verán hacer una película sin camisa. Si estoy en una película y me someten a una cirugía a corazón abierto, me pongo un suéter”.

“Él interpretó a Muhammed Ali”, agregó Rock. “Yo interpreté a Pookie en ‘New Jack City’”.

En última instancia, Rock sugirió que quedó atrapado en el fuego cruzado en la relación de Smith con su esposa, Jada Pinkett Smith. Fue una broma que Rock contó sobre Pinkett Smith lo que llevó a Smith a subir al escenario y golpear a Rock. El comediante hizo referencia el sábado a las confesiones anteriores de Pinkett Smith de tener un “enredo” con otro hombre mientras estaba casada.

“No tuve ningún ‘enredo’”, dijo Rock. “Ella lo lastimó mucho más de lo que él me lastimó a mí”.

“Amo a Will Smith”, agregó Rock. “Ahora veo ‘Emancipation’ solo para ver cómo lo latigan”.

Antes de dejar caer su micrófono y levantar los brazos triunfalmente, Rock dejó a la multitud con un último comentario. Rock dijo que la razón por la que no tomó represalias físicas en los Oscar fue porque “tengo padres”.

“¿Y sabes lo que me enseñaron mis padres?” él dijo. “No peleen frente a los blancos”.

Un año lleno de especulaciones

Netflix agregó grabaciones previas y posteriores al programa en vivo repletas de estrellas con, como dijo Ronny Chieng, comediante anfitrión, “todas las leyendas de la comedia que le deben un favor a Netflix”. Paul McCartney, Tracy Morgan, Adam Sandler, Jerry Seinfeld y una de los presentadores de los Oscar del año pasado, Wanda Sykes, agregaron mensajes pregrabados. Arsenio Hall garantizó que el “set” de Rock haría que Smith golpeara su televisor.

Durante gran parte del año pasado, Rock ha estado presentando material nuevo en una larga serie de presentaciones como parte de su gira “Ego Death”. Los espectáculos, que se habían anunciado antes de los Oscar de 2022, han presentado actuaciones que incluyeron la presencia de Dave Chappelle y Kevin Hart.

En el camino, Rock ha trabajado muchas veces en bromas y reflexiones sobre la bofetada. Rock rompió por primera vez su silencio sobre la bofetada tres noches después de la ceremonia de los Oscar, el año pasado en Boston. “¿Cómo estuvo tu fin de semana?” preguntó a la multitud. Agregó que “todavía estaba procesando lo que sucedió”.

Después de mucho procesamiento, Rock retomó el centro de atención cultural solo una semana antes de los Oscar de este año, que se celebrarán el 12 de marzo, donde el presentador de este año, Jimmy Kimmel seguramente volverá a tocar la bofetada. A raíz de los acontecimientos del año pasado, Smith renunció a su membresía en la academia de cine. La junta de gobernadores de la academia prohibió a Smith participar en los premios Oscar y todos los demás eventos de la academia durante una década.

En el almuerzo anual para los nominados realizado el mes pasado, la presidenta de la academia cinematográfica, Janet Yang, lamentó cómo se manejó el incidente y calificó la respuesta de la academia de “inadecuada”. Bill Kramer, el director ejecutivo de la academia, dijo que desde entonces la academia ha instituido un equipo de comunicaciones de crisis para prepararse y responder más rápidamente a lo inesperado.

“Selective Outrage” es el segundo especial de Rock para Netflix, después de “Tamborine” de 2018. Son parte de un acuerdo de $40 millones que Rock firmó con la empresa en 2016.