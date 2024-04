Comediante de Wapa TV necesita donaciones de sangre tras intervención

“Corillo un abrazo para que sepan el estatus Ya que muchas amistades me están escribiendo y son pocos (los) que saben, estoy en el hospital, me van a poner sangre, tengo la hemoglobina baja todavía. Mañana martes me operan de una cosita que me salió ahí rara en el intestino - Esperando con Dios adelante todo va a salir bien. Gracias a todos los enfermeros “as” del hospital me han tratado super ..Att Fernand Sao 🙏🙏”, expresó a través de su cuenta de la red social Instagram, en referencia a un tumor que se le encontró en el intestino, según trascendió luego.