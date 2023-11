Desde hace un tiempo, la presentadora Natalia Rivera y el actor Edwin Emil Moro han tenido destacadas participaciones en el programa de comedia “El remix”. Esta mañana, al igual que la llegada de Nelson Del Valle, quien se integrará el viernes, 10 de noviembre, a “Pégate al mediodía”, Wapa Televisión confirmó la permanencia de los comediantes al espacio nocturno producido por Emmanuel Logroño, conocido como “Sunshine”.

Actualmente, Rivera es una de las presentadoras originales de “Pégate al mediodía” y se mostró agradecida de regresar al programa de comedia para contribuir con su picardía y seguir desarrollándose como actriz, según un comunicado de prensa.

Edwin Emil, por su lado, ya había sido parte de los segmentos de comedia en “Pégate al mediodía” y “El remix”. Ahora continuará con su estilo y dinamismo en ambas producciones.

El pasado mes de septiembre, con la llegada de una nueva temporada de “El remix”, también regresó el público. Tras el comienzo de la pandemia del COVID-19, la producción realizó cambios abruptos en el formato para evitar la propagación del virus.

Para Logroño, según contó a este medio “fue interesante” mantenerse al aire sin la audiencia presente. Sin embargo, fueron años de retos, ya que “hacía falta tener el contacto directo del público”.

“Cuando tú no tienes público… no sabes qué funciona y qué no... Cuando estás sin público, uno jura que todo va a funcionar”, comentó entre carcajadas a El Nuevo Día, minutos antes de hacer el llamado para comenzar el ensayo final.