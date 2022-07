Cada semana, los participantes de “La Casa de los Famosos” seleccionan a cuatro de sus compañeros del “reality show” de Telemundo para eliminación. Los seleccionados corren el riesgo de ser expulsados definitivamente y perder la oportunidad de ganar el gran premio de $200,000. Los nominados de esta semana son: Toni Costa, Daniella Navarro y Natalia Alcocer.

Los televidentes, por su parte, tienen la responsabilidad de tomar la decisión final de quién se queda y quién tiene que hacer las maletas.

Con el cambio de formato, que marcó la recta final del programa conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego, los televidentes ahora votan por su famoso favorito de los nominados para que él o ella se quede una semana más.

Estos son los pasos que debes seguir para votar

Accede a la sección de votaciones de “La Casa de los Famosos” en la página de Telemundo. Seleccionar la fotografía del participante que deseas salvar y haz clic en el botón que dice “vota”. Puedes votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.

¿Cuándo puedes votar?

La votación para la eliminación tiene lugar todos los jueves entre las 8:30 p.m. ET y las 9:00 p.m. ET hasta el lunes siguiente entre las 8:30 p.m. ET y las 9 p.m. ET.

La última ventana del período de votación para que el público emita su voto es cada lunes a partir de las 7:00 p.m. ET.

Solo los residentes de Estados Unidos pueden votar para salvar a un participante de “La casa de los famosos”.