Una nueva reina boricua ha llegado para deslumbrar a la pasarela de RuPaul’s Drag Race. Se trata de Megami, una “drag queen” de ascendencia puertorriqueña que formará parte de la temporada número 16 del reconocido y celebrado “reality” en el que compiten algunas de las mejores artistas del transformismo. Aunque esta no es la primera vez que puertorriqueñas participan del programa, el caso de Megami es diferente, pues su acercamiento al arte del “drag” fue uno inusual.

“Mi viaje para hacer drag es un poco diferente al de otras personas. Yo llegué al drag desde la experiencia del ‘cosplay’. Desde que estaba en la universidad solía ir a convenciones como el New York Comic-Con, Anime NYC, y otras en Nueva York. También soy ‘gamer’ y una gran ‘geek’. Amo todas esas cosas. Y siempre me daba cuenta de que mis personajes favoritos eran las chicas. Yo no quería vestirme de Wolverine, me quería vestir como Jean Gray”, explicó en entrevista con El Nuevo Día.

En el 2016, a insistencia de amigos, Megami decidió competir en un espectáculo de drag y cosplay que, para su sorpresa, ganó. Desde entonces, ha forjado una carrera en los escenarios vistiéndose como algunas de sus superheroínas y personajes femeninos favoritos.

“Mi escape siempre eran los videojuegos y los cómics y todas estas cosas divertidas en las que me podía imaginar siendo estos otros personajes. Creo que de ahí es que nace mi amor por la cultura ‘geek’. Es algo que ha estado conmigo toda la vida. Recuerdo que cuando pequeña teníamos un Super Nintendo en la casa y que ese era esencialmente mi niñera la mitad del tiempo. Los videojuegos y las cosas ‘geek’ siempre han estado ahí para mí y amo que ahora es casi como mi trabajo seguir esparciendo ese amor con otras personas”, dijo.

Los padres de Megami son ambos puertorriqueños de segunda generación. Todos sus abuelos son naturales de la isla y migraron en busca de mejores vidas en Estados Unidos. Recuerda visitar Puerto Rico casi todos los veranos junto a su familia y dice que crecer en Nueva York, entre una de las comunidades puertorriqueñas más fuertes de Estados Unidos, fue crucial en su formación.

Juntando su amor por la cultura “geek” y su puertorriqueñidad, Megami promete ser una de las competidoras más distintivas de esta edición del programa en el que ya han deslumbrado estrellas boricuas como Alexis Mateo, Vanessa Vanjie Mateo, Alyssa Hunter y Jessica Wild, entre otras.

“Nuestra gente está en todas partes. En mi casa, mi papá era percusionista, y siempre estaba tocando sus congas. Todos los sábados me despertaba con el sonido de salsa en la radio y mis padres me decían ‘levántate que vamos a limpiar la casa’. Es una parte de mi identidad, de la que nunca he tenido que pensar mucho porque siempre ha estado ahí”.

Sobre su participación en el show, Megami se expresó muy afortunada y entusiasmada de poder ayudar a cambiar las narrativas negativas que muchas veces rodean a las personas de origen latino.

“Llegar a Drag Race es una experiencia muy gratificante, al igual que poder representar cualquier cultura hispana, porque siempre hay tanta negatividad en los medios y en el mundo sobre los hispanos. Esta temporada es fantástica porque somos cinco latinas en el programa y todas podemos llevar un poco de nosotras mismas, un poco de nuestra cultura, al mundo, a esta audiencia de millones de personas que pueden ver que aunque somos todas latinas, que somos todas hispanas, somos también muy diferentes”, dijo.

Megami, quien es diseñadora gráfica de profesión, también abundó sobre lo importante que resulta la representación visible de personas que suelen ser marginalizadas en plataformas de alto alcance. Recordó no sentirse representada por personas y personajes a los que veía en televisión en los medios mientras crecía, y expresó que espera que su participación ayude a otros a sentirse identificados en un mundo como el de la cultura “geek”, que es usualmente dominado por hombres blancos y que puede ser muy sexista.

“Creo que como reinas, somos una de las vanguardias más visibles de la comunidad queer, y espero que nuestra presencia en los medios y la cultura popular permita a las personas ver que esto no es lo que algunos con malas intenciones quieren hacerlo parecer. El ‘drag’ trata sobre amor, se trata sobre arte y de pasarla bien creando experiencias junto a una audiencia. No es ninguna de esas cosas que los opositores intentan decir que es”, concluyó la reina.

La nueva temporada de RuPaul’s Drag Race estrena el 5 de enero en MTV.