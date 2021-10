El regreso de la veterana periodista Cyd Marie Fleming a la televisión como panelista del programa “Jugando Pelota Dura”de TeleOnce será enmarcado en su esencia y estilo incisivo como profesional de las comunicaciones.

Fleming lo advirtió en una promoción la semana pasada cuando se supo que partir de este miércoles se uniría al espacio televisivo que conduce Ferdinand Pérez en TeleOnce. “Yo no opino, yo pregunto”, fueron sus palabras exactas.

A horas de su estreno, mañana, miércoles en el canal del que se despidió en el 2014 cuando la gerencia de Univision cerró el Departamento de Las Noticias, la periodista reiteró que su estilo es indagar a través del cuestionamiento y la fiscalización por lo que “la audiencia de TeleOnce debe estar tranquila que haré el trabajo como debe ser”.

“Mi estilo no cambia y no ha cambiado porque esa soy yo. Nunca he sido una persona de estar opinando. Siempre he sido de preguntar. Si por casualidad digo algo es porque tengo un conocimiento específico del asunto. No doy opiniones por opinar algo. No es mi estilo y mi estilo siempre es preguntar. Ahora voy a poder aportar no como mujer ancla, sino como parte de un equipo de profesionales donde cada uno hará sus aportaciones”, sostuvo la comunicadora que promueve proyectos que afianzan el debate de la diversidad de ideas dentro de todos los sectores que comprenden una sociedad.

PUBLICIDAD

Fleming trabajó por dos temporadas en el programa “Sin titubeos”, espacio que produjo y se transmitió por WIPR hasta verano del 2017. Desde entonces estaba dedicada a su familia, a viajar, a su hogar y a manejar su tiempo de manera sosegada. Atrás quedaron los turnos de horas interminables para poder informar al país del acontecer diario cuando era parte de un noticiario semanal. Por lo pronto no contemplaría volver a esa faena diaria noticiosa que suele ser muy sacrificada, ya que un periodista trabaja 24/7.

No obstante, ya sentía que debía retomar un poco la conversación en los medios de comunicación y deseaba “aportar y promover ese debate de ideas que tanto me gusta” dentro de un espacio televisivo que no fuera un noticiario.

La oportunidad llegó a petición de Pérez y Fleming aceptó. Para la periodista que se destacó por muchos años como mujer ancla el formato del programa le resulta interesante por la interacción directa y en vivo que se realiza entre los panelistas y los invitados.

Fleming es consciente que el programa Jugando Pelota Dura o su participación en el ruedo competitivo televisivo resulte ser objeto de críticas, pero eso nunca le ha preocupado.

“Siempre me he enfocado en lo que puedo hacer y debo hacer. Nunca he estado pendientes a las críticas. Siempre he procurado que lo que hago lo estoy haciendo correctamente y las preguntas que estoy haciendo las hago con información. Mientras esté tranquila con mi trabajo los que deseen criticar que lo hagan. Me gusta el formato del programa porque hay interacción. Claro que me encantaría tener más tiempo, a todos en cualquier programa nos va a pasar que queremos hacer preguntas y el tiempo nos traiciona. Me siento muy cómoda y contenta”, explicó la comunicadora que esta semana va a estar de miércoles a viernes.

PUBLICIDAD

A partir de la otra semana la periodista se integraría al programa que se transmite en horario de las 7:00 p.m. de lunes a miércoles, el resto de los días jueves y viernes estaría libre. Entre los panelistas que integran el espacio semanalmente figuran los periodistas Alex Delgado y Margarita Aponte y el licenciado Leo Aldridge. Además de estos profesionales el formato integra otros panelistas invitados durante el espacio televisivo.