Enterarse del fallecimiento de Sandra Zaiter este pasado domingo, fue una sorpresa y “un golpe que me dio muy duro”, admite la cantante y presentadora de televisión Dagmar Rivera, quien tenía una amistad de más de tres décadas con la animadora de programas infantiles, una de las figuras más queridas de la televisión puertorriqueña.

“Fue un shock muy grande, me dio muy duro porque yo a ella la quiero mucho. Hoy ya estoy un poco mejor, entendiendo y aceptando, pero súper agradecida de Dios por haberla conocido, de ser su amiga y su compañera de trabajo por mucho tiempo”, contó compungida Dagmar, al destacar que trabajar tan cerca “de tan excelente mujer fue un honor para mí”.

De Zaiter resalta, sobre todo, su gran espíritu de lucha y su fortaleza, al igual que un “amor inmenso por todo lo que hacía”. “Cuando ella te decía ‘te quiero’ era con letras mayúsculas y esa enseñanza que tuve de ella permanece en mí y permanecerá. Y también haré todo lo posible por seguir llevando ese mensaje de respeto, de unidad y de tolerancia, de amor al ambiente, a los animalitos. Sí, Sandra era muy, muy especial”.

El personaje de la traviesa niña Dagmarita, creado por Dagmar en 1974 y que comenzó a interpretar en el programa “Esto no tiene nombre”, de Producciones Tommy Muñiz, también conquistó el corazón de Zaiter, quien la llamó para que trabajara con ella en el programa infantil Telecómicas, que se transmitió por Telemundo hasta 2001. “Me sentí muy halagada y contenta”, añadió Dagmar, tras indicar que el personaje caló hondo en el gusto de las familias puertorriqueñas.

“Dentro de mí siempre vive Dagmarita. Yo tengo una nena chiquita dentro de mí. Lo que pasa es que como soy grande y, sí no me visto de nena, pues no me atrevo a hacer cosas que me encantaría hacer. Pero ese tiempo que yo trabajé con Titi Sandra, con Yito y Loubrielito al principio, fue muy divertido y de mucha alegría”, indicó Dagmar, al recordar que los niños que llegaban al programa inundaban el espacio con su alegría “y todos salíamos inundados de amor y de positivismo”.

“Nosotros íbamos a llevarle alegría y enseñanza, pero los niños nos la daban a nosotros. Creo que nosotros le dimos la vuelta a la isla llevando el programa no sé cuántas veces, fuimos a las plazas de los pueblos, a las escuelas, a los teatros… Sandra siempre tenía unas ideas muy buenas; las canciones las escribía ella y el libreto lo hacía junto con Leticia Rossy, al igual que la producción del programa. Ella producía pensando en la mentalidad de los niños, pero al mismo tiempo llevando siempre una enseñanza”, rememoró Dagmar.

Por ejemplo, se les hablaba a los niños sobre la importancia del reciclaje, de cómo cuidar a los animales y de la importancia que tenían en nuestras vidas, así como del respeto por los demás. También le preocupaba que los niños entendieran que lo que se mostraba en una película no era la realidad, que solamente era una historia escrita para entretener. Pero, sobre todo, después de su accidente, Zaiter “visibilizó a las personas que estaban en silla de ruedas”.

“A veces los niños llegaban y le preguntaban directamente por qué estaba en una silla de ruedas. Ella les explicaba la verdad, que había tenido un accidente, pero que eso no impedía que pudiera hacer lo que quisiera, como estudiar, trabajar y lograr sueños”, recordó Dagmar, quien cree que esa actitud también ayudó a enseñarles a los niños que las personas con cualquier reto físico pueden concretar sus deseos y merecen igual respeto y aceptación.

“Ella le dio todo eso a esa generación que nosotros vimos crecer. Recuerdo muchas experiencias lindas con Titi Sandra. Por ejemplo, algo gracioso es que nosotros nos montábamos en la guagua con ella guiando para ir a los pueblos y, a veces, de broma le decíamos ‘oye titi la policía te va a parar por ir muy rápido’. Ella nos preparaba sándwichitos para comer en el camino y siempre se preocupaba de que todos estuviéramos bien. Fue una época de mucha alegría, de mucho crecimiento personal y espiritual”, aseguró Dagmar, quien todavía se encuentra con personas que le dicen que crecieron viendo el programa de “titi Sandra” y le presentan a sus hijos. Recordó, además, que en una ocasión le dijo que se iba a retirar del personaje y ella le dijo que no podía hacer eso. “Y se lo agradezco porque hasta el sol de hoy sigo interpretando a Dagmarita en ‘Día a día’(Telemundo)”.