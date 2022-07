Aunque han pasado tres años desde que dejó la piel de Lucrecia Montesinos Hendrich, la actriz mexicana, Danna Paola, confiesa que su personaje de la reina de Las Encinas de la serie “Élite” de Netflix la acompañará toda su vida. Mientras se prepara para su regreso al escenario boricua como animadora de Premios Juventud 2022, la también cantante continúa que, para su sorpresa, la sensual y erótica estudiante de 17 años se parece a ella más de lo que pensaba.

“Al final tenemos más cosas en común de lo que imaginaba, inseguridades y fortalezas. Gracias a ese personaje también aprendí muchas cosas de mí misma que he mejorado, que me han hecho la mujer que soy hoy y es un personaje que ha marcado muchísimo a una generación, y me encanta. También la echo mucho de menos”, sostiene desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot donde asumirá las riendas de la premiación que se transmitirá por TeleOnce.

Danna Paola Rivera Munguía, nombre completo de la artista, recuerda que no venía a la isla desde que tenía 10 años, cuando protagonizó la telenovela “Amy, la niña de la mochila azul” (2004), producción que la llevó a surcar los cielos con una extensa gira que incluyó paradas en América Latina y Estados Unidos. La multifacética agrega que, aunque Puerto Rico es un destino donde siempre tiene sus ojos puestos, estar aquí, le añade una vibra especial.

“Puerto Rico me ha parecido increíble, con un clima precioso. La verdad, créeme que tiene una esencia y una magia bien especial. Hemos comido delicioso. Ya estoy deseando salir de rumba, pero hay que trabajar primero”, dice entre risas la compositora y modelo de 27 años.

Su trayectoria, compuesta de más de una veintena de producciones televisivas y cinco trabajos discográficos también han logrado desarrollar en Danna Paola una forma de animar genuina y amena. A pesar de que se considera “súper mala” en la conducción, es una faceta que la divierte y que planea seguir cultivando.

En esta ocasión, quien debutó en el mundo de las telenovelas en el año 2000 con la producción “Rayito de luz”, compartirá el escenario con el cantante estadounidense Prince Royce, la presentadora dominicana Clarissa Molina y el cantante regional mexicano Eduin Caz. En la conversación con este medio, la mexicana solo tuvo palabras de elogios para sus colegas.

“Este conjunto de personajes dentro de los ‘hosts’ creo que ha sido súper cool y una gran elección con Eduin, Clarissa y con Prince. Hay una muy buena energía y una muy buena vibra entre nosotros que creo que le va a dar algo especial al ‘show’ y nos estamos divirtiendo un montón. Aunque es la primera vez de Prince y de Eduin presentando, lo han hecho increíble. O sea, es brutal”, relata.

Emociones a flor de piel

Danna Paola describe el Coliseo de Puerto Rico como un “recinto icónico”, por eso, piensa que su interpretación artística durante la fiesta musical veraniega tiene que ser diferente al resto. Sin tener en poco el trabajo de sus colegas cantantes, quien cuenta con un bachillerato en Ciencias Sociales expone está preparando algo especial que sorprenderá a muchos.

“Quería aprovechar este espacio, hace años que no vengo a Puerto Rico. Quería hacer algo súper especial y diferente. Al final son unos premios donde se celebra la música en general, pero se refiere mucho más a lo urbano y al reguetón, igual mucho regional mexicano, y yo quería hacer algo distinto porque amo interpretar, amo cantar, amo estar acompañada de músicos. Estaré interpretando una canción que me encanta cantar en este momento de mi vida, pero, sobre todo, que me recuerda lo importante y el respeto que le tengo a mi música, a mi voz y al público”, sostiene con ánimo.

Notablemente emocionada, la intérprete comenta que está a solo horas de su primer “fitting”, motivo suficiente para “soñar despierta” con la ceremonia que reunirá a grandes estrellas como Pedro Capó, J Balvin, Mau y Ricky y Natti Natasha. Asimismo, utilizó la plataforma para exponer lo importante que ha sido esta premiación en su carrera.

“El nivel de éxtasis que tengo yo en este momento en mi ser para el próximo jueves es inmenso. Yo, orgullosamente, llevo muchos años de trayectoria y cada año para mí es como una nueva oportunidad de seguir reinventando, de seguir renovando energías, de seguir renovando mi talento, mi música, y también de descubrir nuevos artistas. Creo que Premios Juventud nos ha acompañado a todes en nuestras carreras, nos ha visto crecer, nos ha impulsado, nos ha dado oportunidades y es ‘cool’ ver cómo van surgiendo diversas generaciones de artistas”, puntualiza.

Danna Paola, de igual manera, enaltece e identifica la producción de Univisión como un medio importante para dar a conocer a los nuevos talentos y lanzarlos a la fama internacional, especialmente a los latinos.

“Darle oportunidad a nuevos talentos creo que es maravilloso y al final Premios Juventud siempre ha sido un lugar de fiesta muy importante para todos los latinos e impulsarnos al mundo entero. Todo el mundo sabe que existe Premios Juventud y me encanta que sea una plataforma tan importante para nosotros como artistas y como latinos”, dice.

Luego de colaboraciones con artistas como Noel Schajris, Fey y Sebastián Yatra, le preguntamos a la cantante qué colega falta en su lista. Sin pensarlo, contesta, “Daddy Yankee”. “Soy su fanática número uno, y lo amo. Espero verlo el jueves y le diré que cantemos alguito”, bromea.

A sus seguidores de Puerto Rico y el mundo entero, la artista mexicana, los invita a que continúen pendientes a sus próximos pasos, pues pronto develará varias sorpresas que incluirán nuevo sencillo y álbum musical. También establece que espera llegar al Coliseo de Puerto Rico con su música muy pronto.