Desde su debut el pasado 12 de septiembre, esta noche se vivió una de las galas más emotivas de “Así se baila”, el “reality” de baile de Telemundo. Un premio especial de $20 mil y algunas confesiones de parte de los participantes crearon una montaña rusa de sentimientos entre la animadora -Jacky Bracamontes- y el jurado compuesto por Adamari López, Cristián De La Fuente y Mariana Seoane.

Sin embargo, el anuncio de la salida de una de las parejas de la competencia fue motivo de tensión y caras largas. Se trata del actor argentino David Chocarro y su esposa, Carolina Laursen, quienes manifestaron la supuesta razón que los motivó a tomar la decisión.

“La gente no se imagina el desafío físico y mental. Nos ha pasado por encima el programa. No tenemos familia cerca. Aunque un amigo nos estuvo ayudando, no es suficiente. No queremos que recaiga la responsabilidad de dejar el programa por ellas (sus hijas). Nosotros necesitamos estar con ellas. La recepción de parte de la producción fue asombrosa. Pensamos que íbamos a encontrar muchas trabas. De hecho, se pusieron a disposición”, fueron algunas de las palabras del intérprete, quien aclaró que su retiro no tienen nada que ver con la situación que enfrentaron la semana pasada con el Panel de Jueces.

/ Jacqueline Bracamontes, ganadora de Nuestra Belleza México en 2000 y luego representante de México en Miss Universo 2001, será la conductora de "Así se baila". (Suministrada)

El comunicador boricua, Carlos Adyan, fungirá como presentador digital de la competencia. (Suministrada)

Gabriel Porras y Laura Flores - La pareja de amigos y colegas decidió salir de lo ya conocido para reinventarse y atreverse a algo diferente. (Suministrada)

Luna y Gregorio Pernía - El actor decidió apostarle a un nuevo programa de concurso, en esa ocasión, estará acompañado de su hija. (Suministrada)

Sandra Itzel y Adrian di Monte - Di Monte es un actor y cantante nacido en Cuba, conocido por sus participaciones en producciones de Telemundo como “Señora acero”, “Mi corazón insiste en “Lola Volcán”, “Aurora” y “¿Quién es quién?”. Itzel, por su parte es una actriz y cantante mexicana, quien actualmente es vocalista del grupo musical “La sonora dinamita”. (Suministrada)

Elyfer Torres y Polo Monárrez - A ella la conocimos por su protagónico en "Betty en NY". Su compañero de baile, es además su amigo que actuó en "La Suerte de Loli" y "El Señor de los Cielos". (Suministrada)

Adriano y Samadhi Zendejas - "Van a ver a dos hermanos que no saben bailar nada dejarlo todo en la pista", reveló la actriz a la revista People en Español. (Juan Manuel Garcia)

Carolina Laursen y David Chocarro - El baile forma parte de ellos desde el primer día que se vieron. Se reconocieron cuando los contrataron para ser modelos en una discoteca en Europa, sin imaginar que se enamorarían. (Suministrada)

Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez - A pesar de que el matrimonio se separó, competirán juntos en este nuevo "show" de Telmundo. (Suministrada)

Obie Bermúdez y Jennifer Peña - La pareja formará parte de la producción que estrenará el 12 de septiembre, a las 8:00 p.m. (Suministrada)

Jessica Díaz y Lorenzo Méndez - Aunque los cantantes están enfocados en la competencia, no dejan de lado sus carreras profesionales. (Suministrada)

Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seonane serán los encargados de evaluar las ejecutorias de las parejas en la pista de baile. (Suministrada)

“Desde hace unos años comenzamos a privilegiar la familia por sobre todo. Al final vinimos a hacer un proyecto juntos”, dijo Laursen por su parte. Las expresiones faciales de los críticos mostraban algo de inconformidad y malestar.

La semana pasada, la pareja, que contrajo nupcias en 2005 y que tienen dos hijas -Allegra y Brigitta- explotó contra el jurado. El momento más tenso fue cuando Laursen aseguró que siempre recibe “palos” de López en todos los números de baile.

“Esta semana la verdad que llevamos el cuerpo a un límite. No vamos a justificar nada, todos están cansados. Cuando nos pusieron de primeras en la lista de la noche para abrir sabíamos que nos iba a pasar algo parecido. Seguramente tuvimos muchos errores, lo tengo clarísimo –es una coreo que nos cuesta mucho–, pero también sabemos que los primeros son los que reciben palos, después el jurado va entrando en calor, se pone cariñoso”, dijo Chocarro.

“Igual Ada me da palos a mí en todas, no importa el orden que estemos”, comentó la actriz y conductora.

Esta misma noche, Samadhi y Adriano Zendejas se apuntaron un reconocimiento en la pista de “Así se baila” que vino acompañado de $20 mil. Los hermanos mexicanos resultaron favorecidos por el público del “reality” de Telemundo en un reto especial donde se midieron ante Sandra Itzel y Adrián Di Monte, y Elyfer Torres y Polo Monárrez. Las tres parejas estuvieron a cargo de la apertura de la gala al ritmo del “boogaloo”.

Las presentaciones de la noche

En su presentación y evaluación, Méndez se mostró algo desganado y cabizbajo. A preguntas del jurado sobre cómo se sentía, el cantante mexicano se sinceró.

“Fue una semana bien difícil en mi vida personal. Quiero mandar un abrazo fuerte a las personas que están pasando una situación mental. La música sana, el bailea sana, de eso estoy completamente seguro y la amistad también sana”, expresó. Luego, le dio un beso en la boca a su compañera y dejó a todos sorprendidos.

Antes de pasar a los momentos culminantes de la gala, el exintegrante de CNCO, Joel Deleón, utilizó el escenario de “Así se baila” para estrenar “La culpa”, su primer sencillo como solista luego de su salida de la agrupación que se formó en 2015 cuando sus integrantes ganaron el concurso “La Banda”, que transmitió Univision.

Los ganadores de la noche, quienes se convirtieron en “La pareja de oro”, fueron los Pernía. Al momento de dar a conocer la determinación, el jurado tuvo palabras de felicitaciones y motivación a padre e hija, que han mostrado una notable evolución desde que comenzó el “reality”.

Las luces del escenario se apagaron con todos los participantes en la pista mientras abrazaban a Chocarro y a Laursen, quienes se despidieron de la competencia con un tango.