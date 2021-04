La exreina de belleza puertorriqueña, Dayanara Torres, se mostró feliz y agradecida luego de presentarse anoche en la pista de “Mira quién baila All Stars”.

Hace unos días la ganadora en 2017 de la competencia de baile manifestó la emoción de regresar al escenario musical luego de “años muy duros física y mentalmente”.

“Y la saqué a pasear. Lo que la vida no me dejó hacer en los últimos años... Hoy me da permiso. A brillar como me encanta. Gracias a mi familia de @miraquienbaila y en especial a mi @jonplaterodude. Gracias por sacarme el brillo que por situaciones de la vida se esfumó, pero siempre ha estado allí. Hoy soy tan feliz. Se me aguan mis ojos porque la vida me dejó hacer lo que siempre he querido hacer... Hoy siento que ha sido mi #BaileDeLaVictoria”, dijo la también jueza del “reality”, quién eligió la canción “Ropa cara” de Camilo para la noche final.

La Miss Universe 1993 no había podido regresar a bailar en la pista ante su diagnóstico de cáncer en la piel en el 2019, su operación en la pierna y luego estuvo en tratamiento por casi un año para erradicar la enfermedad de su cuerpo.

Cuando la exreina de belleza recibió su diagnóstico de melanoma metastásico se sometió a una cirugía que abarcó pierna, rodilla y muslo y que requirió 77 puntos de sutura. Estuvo un año realizándose tratamientos de infusión y radiación cada tres semanas que la dejaban agotada..