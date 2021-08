Tras muchos años de ausencia en la pantalla y escenarios de la isla, “Guille”, el pintoresco y extrovertido personaje interpretado por el actor Víctor Alicea, se presentó esta tarde en el programa “Alexandra a las 12″ de Telemundo.

Con su distintivo radio rosa en mano, la figura que se popularizó en la década de los 80 (”Entrando por la cocina”), entró al estudio del canal 2 con sus espectaculares gafas decoradas, su peculiar ajuar y lentejuelas por doquier. Allí fue recibido por la anfitriona del espacio -Alexandra Fuentes- y todo el equipo de producción, quienes también lucieron gafas extravagantes.

“Desde ‘Alexandra a las 12′, que está pegá' por Telemundo, la gran popeya, búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar, ese es el punto. Wiiiiiii”, comenzó “Guille” luego de haber bailado al son de “Este ritmo se baila así” de Chayanne. “Qué escándalo. Nena, déjame decirte que la pandemia me puso malo. Esto era come, y come, y come... Puse la nevera de espalda y le puse candado”, continuó.

Sin sacar de su vocabulario frases como “Qué estúpido soy” y “Vaya locón”, el actor interpretó al personaje como si el tiempo no hubiera transcurrido desde su último encuentro con el público. Al preguntarle sobre dónde estuvo durante su ausencia de la palestra, “Guille” no vaciló en sorprender con uno de sus cuentos.

“Pues mira, estuve en Brasil. La carta decía Brasil, pero estaba en Miami cuidándole los nenes a Ricky Martin. Ivonne Solla hacía aeróbicos conmigo. Esas piernas de Ivonne, a quién se las debe, a los ‘squats’ míos. Qué escándalo”, sostuvo antes de pasar a jugar en “Adivina adivinador”.

Entre los presentes en el estudio de “Alexandra a las 12″ se percibía la emoción del regreso del personaje que provocó risas y alegrías por casi 20 años ininterrumpidos en la televisión puertorriqueña. También tuvo la oportunidad de compartir con Susa, interpretado por Carmen Nydia Velázquez y Pedro Fosas Nasales, caracterizado por Herbet Cruz.