Transmitir un programa de televisión en vivo tiene sus retos: desde poner en práctica el arte de la improvisación hasta lidiar con situaciones incómodas, nunca se sabe qué cosas pueden ocurrir.

Uno de esos momentos lo experimentó hoy la animadora de Telemundo, Alexandra Fuentes, quien recibió la inesperada visita de una cucaracha mientras entrevistaba al exponente urbano, Jowell. Precisamente, fue el intérprete de “Latigazo” quien se percató y manejó la situación.

Como si estuviera cantando “Mata la cucaracha” de Billy Van, Jowell se paró de la silla y fue tras el insecto mientras Fuentes le cuestionaba “¿Qué pasó, qué tengo ahí (en el pie)?”. Acto seguido el cantante dijo “aaaazá” y la pisoteó la cucaracha en plena transmisión.

La anfitriona del programa no dejaba de reír al mismo tiempo que Jowell repetía una y otra vez “estamos en vivo”. Más tarde, ambos compartieron el momento en sus redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar.

PUBLICIDAD

“Le pisotearon su carrera, luego de su participación en varios programas”, dijo la reportera del tiempo Zamira Mendoza. “Ya te resolví”, sostuvo por su parte el cantante Juan Vélez, en alusión a uno de las expresiones de Jowell.

Recientemente, los veteranos comediantes Víctor Alicea y Carmen Nydia Velázquez se sumaron al espacio televisivo que se transmite a las 11:30 a.m.

“La llegada de Víctor y Carmen Nydia nos permite desarrollar historias de comedias de situaciones, el poder yo integrarme a los pasos de humor y que Herbert pueda seguir con sus personajes y darle más ese cariñito que la gente necesita mientras se come su almuerzo y quieren a su vez entretenerse. A veces yo intentaba integrarme a la comedia y no podía porque no daba tiempo. Con ellos vamos a poder realizar una comedia completa con personajes, con historias y con los diversos personajes que Víctor y Carmen Nydia interpretan”, precisó la presentadora en ese momento.