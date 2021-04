Los veteranos comediantes Víctor Alicea y Carmen Nydia Velázquez son los dos talentos que sumarán risas a partir del próximo lunes en el programa “Alexandra a las 12” de Telemundo.

La nueva temporada del espacio conducido por Alexandra Fuentes cambia de horario comenzando media hora más temprano, a las 11:30 a.m. para extenderse por hora y media. De esta manera se pueden integrar pasos de comedia de situaciones que la presentadora y su equipo siempre habían querido realizar.

Para extender la oferta de humor del espacio que lleva cuatro años en horario del mediodía, -una vez el presidente de Telemundo Puerto Rico, José Cancela, comunicó que el programa tendría una duración de una hora y media-, Alexandra no dudó en reclutar a los comediantes creadores del binomio “Susa y Epifanio” para formar parte de la producción que cuenta con el actor Herbert Cruz, los reporteros televisivos, Ivonne Solla y Roberto Cortés y los analistas políticos y licenciados Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo.

“La llegada de Víctor y Carmen Nydia nos permite desarrollar historias de comedias de situaciones, el poder yo integrarme a los pasos de humor y que Herbert pueda seguir con sus personajes y darle más ese cariñito que la gente necesita mientras se come su almuerzo y quieren a su vez entretenerse. A veces yo intentaba integrarme a la comedia y no podía porque no daba tiempo. Con ellos vamos a poder realizar una comedia completa con personajes, con historias y con los diversos personajes que Víctor y Carmen Nydia interpretan”, precisó la presentadora que se encuentra muy entusiasmada con la nueva temporada.

Sobre los reconocidos comediantes añadió que al ser versátiles en sus caracterizaciones, su integración no se limitaría al dúo de Susa y Epifanio, sino que interpretarán otros personajes en los distintos pasos de comedia.

Los personajes de Luzma y Enriqueta.

El actor Herbert Cruz, por su parte, continuará dando vida a los personajes de la “Dra. Alba Bosa”, “Luis Chavón Boca”, “Pedro Fosas Nasales”, “Esposito”, “El Curita” y “Mayimbe”, entre otros.

La presentadora que se adentró a la música bajo el concepto de humor con la agrupación “La misma” en medio de la pandemia reconoció que mantenerse al aire en un medio tan competitivo ha sido retante, pero a su vez satisfactorio, ya que ha podido probarse en diversas facetas. Precisamente la creación de la comedia musical respondió a la búsqueda de alternativas de ofrecer otro tipo de contenido durante las limitaciones de la pandemia de COVID-19.

Viene con otro “hit” musical

Para Alexandra la creación de contenido tanto en sus redes sociales como el espacio televisivo le requiere tiempo y dedicación para poder complacer a las diferentes audiencias.

“Nosotros en audiencia estamos bien. Tenemos un público fijo que nos sigue, que quieren ver entretenimiento, pero a la vez estar informados con las noticias o escuchar los análisis de Díaz Olivo y Pabón Roca. Han sido cuatro años de competencia duros y nos mantenemos muy bien. La misma surgió como un oxígeno para poder descansar de los invitados virtuales porque no siempre uno podía conectarse y nació la agrupación para vacilar y reírse. Unas canciones se pegaron más que otras como fue ‘Huevito sin sal’ y ‘La madre que te parió' y ahora venimos con una nueva que es sobre la historia de muchas mujeres que es que el marido no encuentra nada en la casa. Ese tipo de letra la combinamos con la música y la comedia”, mencionó la animadora que enfatizó que el concepto no compite con agrupaciones formales de música, ya que se creó bajo un enfoque humorístico.

La también productora sostuvo que su esposo David Bierner sigue escribiendo los temas en coautoría con ella y que se le da muy bien, ya que el fue autor de una gran parte del libreto de la producción teatral “La casi casi Primera Dama”, que subió a escena en 57 ocasiones.

Bajo la agrupación “La misma” lanzaron los temas “Huevito sin sal”, “La madre que te parió”, “Mardita faja” y “Prende empuja’o”. El concepto de comedia musical lo integran Danny Rosa, Robert Rosa, Herbert Cruz, Jesús Mulero y José “Joíto” Meléndez.

El primer show será con Raymond Arrieta

La animadora está consciente que la prioridad es la salud y está atenta a cómo se reactivaría la industria de espectáculos y entretenimiento tras un año sin operar en la isla. Una vez se estructuren más eventos presenciales que cumplan con el protocolo para prevenir el COVID-19 comenzaría a encaminar el espectáculo “Sé lo tuyo”, junto a Raymond Arrieta, que fue pospuesto en el 2020.

El stand up comedy tenía confirmado tres funciones para mayo del año pasado y por lo pronto la animadora evalúa calendario y posibles fechas para realizar en los próximos meses.

Sobre la producción teatral “Novia para papá” con la actriz Karla Monroig y su hija Miranda Bernier Fuentes, obra que también fue pospuesta, la vislumbra para finales de este año o el 2022.