Los Ángeles - El “discurso de odio” de Nick Cannon y las teorías antisemitas llevaron a ViacomCBS a cortar los lazos con el presentador y productor de televisión. “ViacomCBS condena la intolerancia de cualquier tipo y denunciamos categóricamente todas las formas de antisemitismo”, dijo la compañía en un comunicado el martes. Razón por la cual la empresa de comunicaciones terminó su relación con Cannon.

La medida tomada por la compañía fue en respuesta a los comentarios de Cannon en un podcast que tiene junto a Richard “Profesor Griff” Griffith, ex miembro del grupo Public Enemy, discutieron el prejuicio racial. Según los informes, el podcast se grabó el año pasado y se emitió hace dos semanas.

“Hemos hablado con Nick Cannon sobre un episodio de su podcast Cannon’s Class en YouTube, que promovió el discurso de odio y difundió las teorías de conspiración antisemitas”, dijo ViacomCBS. “Si bien apoyamos la educación y el diálogo en curso en la lucha contra la intolerancia, nos preocupa profundamente que Nick no haya reconocido o disculpado por perpetuar el antisemitismo, y estamos terminando nuestra relación con él”, dijo la compañía.

PUBLICIDAD

En el podcast de más de una hora, Cannon y Griffin sostienen que los negros son los verdaderos hebreos y que los judíos han usurpado su identidad. Cannon luego pasa a una discusión sobre el color de la piel: "Y voy a decir esto con cuidado", comienza, para alegar que las personas que carecen de suficiente melanina son "un poco menos".

Aquellos sin piel oscura tienen una "deficiencia" que históricamente los obligó a actuar por miedo y cometer actos de violencia para sobrevivir, dijo. "Tenían que ser salvajes", dijo Cannon, y agregó que se refería a "judíos, blancos, europeos", entre otros.

Cannon luego pasa a una discusión sobre el color de la piel: “Y voy a decir esto con cuidado”, comienza, para alegar que las personas que carecen de suficiente melanina son “un poco menos”. Aquellos sin piel oscura tienen una “deficiencia” que históricamente los obliga a actuar por miedo y cometer actos de violencia para sobrevivir, dijo. “Tenían que ser salvajes”, dijo Cannon, y agregó que se refería a “judíos, blancos, europeos”, entre otros.

Responde al despido

En un mensaje publicado en su página de Facebook, Cannon reaccionó a su despido de forma airada. “Me entristece profundamente en un momento tan cercano a la reconciliación que los poderes fácticos utilizaron mal un momento importante para que todos nos acerquemos y aprendamos más unos de otros. En cambio, el momento fue robado y secuestrado para hacer un ejemplo de un hombre negro de forma abierta. No seré intimidado, silenciado o continuamente oprimido por ninguna organización, grupo o corporación. Estoy decepcionado de que Viacom no entienda o respete el poder de la comunidad negra”, mencionó. En la misiva Cannon hace un repaso de los inicios de su carrera, desde que comenzó a trabajar en Viacom a los 17 años, a la vez que agradeció a todos aquellos que lo ayudaron desde entonces.

PUBLICIDAD

Truth and Reconciliation. I am deeply saddened in a moment so close to reconciliation that the powers that be, misused... Posted by Nick Cannon on Wednesday, July 15, 2020

Cannon produjo “Wild ‘n Out”, una serie de comedia de improvisación para VH1, un canal de cable propiedad de ViacomCBS. Ha sido parte habitual de programas de televisión que no están relacionados con la compañía, incluso como ex presentador de “America’s Got Talent” de NBC y presentador de “The Masked Singer” de Fox.

“Fui tan lejos como para comunicarme con Shari Redstone, propietaria de Viacom, para tener una conversación de reconciliación y disculparme si le dije algo que dolía o lastimaba a su comunidad. ¡Silencio absoluto! Entonces, cuando me di cuenta de que no querían una conversación, sino que querían poner al joven negro en su lugar. Querían mostrarme quién es el jefe, colgarme a secar y hacer un ejemplo de cualquiera que diga algo con lo que no están de acuerdo. Pero al igual que la gran Shirley Chisholm, ‘no tengo ninguna obligación, no me han comprado ni me han molestado’”, continuó Cannon, ex marido de la cantante Mariah Carey. “Mi esperanza y meta original era usar este momento para mostrar aceptación y rezaba para que Viacom usara sus poderes para el bien. En cambio, ahora estoy recibiendo amenazas de muerte y mensajes de odio. Pueden intentar patearme mientras estoy abajo o obligarme a besar los pies del maestro en público por vergüenza y ridículo, pero en cambio me mantengo firme en mi plaza con el puño en el aire repitiendo mi mantra: ‘No puedes disparar’”.

Cannon concluyó su mensaje llevando un mensaje a aquellos que lo despidieron. “Pero ahora soy yo quien hace las demandas. ¡Exijo la propiedad total de mi marca ‘Wild’ N Out’ de mil millones de dólares que creé, y continuarán haciendo mal uso y destruyendo sin mi liderazgo! Exijo que cese el odio y la intimidación en la puerta de atrás y, mientras estamos en eso, ahora que la verdad está fuera, ¡pido disculpas!”