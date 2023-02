La nueva vicepresidenta de noticias de Wapa Televisión, Niria Ruiz no vislumbra cambios en el formato de los noticiarios del canal ya que asegura tener solidez en la audiencia con las 40 horas semanales de noticias que transmite en la actualidad el canal.

Ruiz comenzó el pasado 9 de enero de 2023 a liderar el departamento de noticias de Wapa Televisión, siendo la primera mujer en ocupar la posición que fue precedida hasta octubre de 2022, por el periodista Rafael Lenín López.

El presidente y gerente general de Wapa Televisión, Jorge Hidalgo, anunció en diciembre de 2022 el nombramiento Ruiz como la persona a cargo de Noticentro tras una década como productora ejecutiva del programa “Lo sé todo”. Una vez comenzó a dirigir el departamento, que cuenta con más de 80 empleados, admitió no se ha topado con sorpresas dado que conoce muy bien los profesionales del departamento y se atreve a declarar que se trata del “mejor equipo de periodistas’'.

Su pieza para dirigir al equipo de veteranos y profesionales de las comunicaciones es promover una política de puertas abiertas que le permita conocer el sentir de cada uno de los empleados del departamento de noticias. Afirmó que el diálogo entre reporteros, productores, camarógrafos y todo empleado del departamento de noticias es vital en su proceso de transición de la producción de “Lo sé todo” a dirigir las diferentes ediciones de Noticentro.

“Me estoy gozando esta transición y oportunidad. No puedo decir que he tenido tropiezos. Todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos. No tengo quejas. Desde que llegué todo ha sido en apoyo. Trabajé en ‘Jugando Pelota Dura’ que tiene que ver con política y vengo de ‘Lo sé todo’ que ha tenido muchas transiciones y esas transiciones indirectamente me permitieron ganar experiencia y hoy, siendo vicepresidenta de Noticias puedo ampliarlas. Hay muchas cosas que veo que puedo manejarlas porque ya las viví dentro de lo que es ‘Lo sé todo”. Estoy con un equipo de veteranos y profesionales. Les tengo absoluta confianza y siento apoyo de ellos”, sostuvo Ruiz, quien cuenta con más de 20 años en la industria de la televisión en Puerto Rico.

“Hemos tenido esta conversación uno a uno y ha sido muy abierta. Las puertas de mi oficina están abiertas. Si hay algo que no les gusta, ellos me lo dicen y creo que hay esa apertura (entre el equipo y ella)”, añadió la madre de una joven de 14 años.

Ruiz trabajó en el equipo de producciones locales, como “Lo sé todo”, “Idol Puerto Rico”, “Jugando pelota dura”, “Mónica en confianza” y “Anda pal cará”, entre otros, tanto en formato de entretenimiento como de análisis noticioso y política.

Ante su llegada dijo que no contempla cambios de formato en las ediciones de noticias de Wapa Televisión y que su objetivo es mantener y sumar audiencias.

“Nosotros estamos en un formato sólido. En el mes de enero completo estuvimos número uno en todas las ediciones. Nosotros tenemos 40 horas de noticias semanales y ahora mismo algo que funciona uno no debe de moverlo, pero si llegara a requerir algún tipo de movimiento porque entendemos que algo está pasando nosotros vamos a tomar todas las medidas pertinentes y justo a tiempo enmendarlo. Ahora mismo siendo número uno y estado arriba no entiendo necesario hacer movimiento porque yo llegué”, afirmó la jefa de noticias.

Por lo pronto se enfoca en una reestructuración interna de conformar equipos para el proyecto prioritario de Noticentro que es la cobertura de las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Para lograr una cobertura completa requiere una planificación y organización desde ahora, señaló.

En cuanto a las críticas que reciben los noticiaros de televisión por coberturas noticiosas donde las imágenes se presentan sin edición y en donde se expone la vulnerabilidad de las víctimas, como la reciente situación de la joven Celivelys Rivera Santiago, quien había sido reportada desaparecida en Canóvanas, la directora aclaró que este tipo de situación puede darse en casos de transmisiones en directo. Lo mismo sucedió en la cobertura de la muerte del cantante Lalo Rodríguez que se transmitió en vivo desde el residencial Sabana Hoyos en Carolina y su cuerpo estaba tirado en el piso.

Ante estas coberturas noticiosas, recalcó que no es la norma en el departamento de noticias de Wapa y que siempre se procura editar para cuidar, proteger a las personas y no promover la violencia. Contó que en ese ejercicio optó por no publicar las imágenes y grabaciones de una escena de un crimen que ocurrió en enero “ya que estaba en caliente y fue una muerte violenta y dijimos ‘esto no va’”.

“Fue una exclusiva y nosotros optamos por no presentarlo por respeto a los familiares. Esto fue grabado y desistimos. Cuando me comentas de Lalo, tan pronto salió la escena porque fue en vivo, se entró al cuarto de edición y se editó. Se le puso el difuminado al video y en el caso de la joven desaparecida fueron hechos en vivos y muchas veces en medio de la adrenalina no te permite disernir, pero una vez se llega al cuarto de edición se edita y las partes crudas no van. Siempre vamos a procurar tener ese respeto y el espacio”, concluyó Ruiz.