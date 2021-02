Con un nuevo “look”, en el que luce al natural su cabellera blanca, pero con la misma pasión de comunicar y empatizar con el público que lo ha seguido a lo largo de 59 años, el veterano animador Mario Kreutzberger -mejor conocido como don Francisco-, vuelve a la televisión con el programa “Don Francisco: reflexiones 2021”, una serie especial de diez episodios con entrevistas únicas que se transmitirán a través de CNN en Español y por www.CNNE.com/donfrancisco a partir del próximo 15 de febrero.

No quiere soltar prenda de los puertorriqueños a los que entrevistará en algunos de esos programas “porque hay que darle un poco de misterio” (a las entrevistas). Pero dijo que más de uno compartirá sus reflexiones con él.

“En esta oportunidad quise hacer algo distinto. Son conversaciones con más de 30 invitados, entre destacados artistas, personalidades del mundo científico y cultural y entrevistados especiales que han tenido experiencias que a todos nos harán reflexionar”, comentó Don Francisco durante una entrevista por Zoom desde su hogar en la Florida.

El denominador común de cada programa, según dijo, será la sensibilidad que tendrán las conversaciones que se desarrollarán a través de las historias personales de los entrevistados, combinadas con su experiencia y sus reflexiones.

Cabe destacar que, a lo largo de una longeva carrera que comenzó en su Chile natal, Don Francisco ha sido considerado como un ícono de la televisión en español. Fue, por ejemplo, creador y presentador, entre otras producciones, de “Sábado Gigante”, reconocido por el Guinness World Records como el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión.

“Para mí es una pasión muy grande, hacer estos programas es probarme a mí mismo y ver si puedo compartir con el público y que el público se sienta satisfecho de lo que le presento, eso me hace vivir”, añadió don Francisco, tras mencionar que el 2020 fue un año muy importante para él.

“Lo tenía preparado con muchas fiestas, reuniones y viajes porque cumplía 80 años. Pero la vida me enseñó que solamente lo podía celebrar con mi señora”, agregó el presentador, quien destacó que durante esta cuarentena escribió el libro “Con ganas de vivir” que publicará en mayo, además de un audiolibro con su propia voz sobre todo lo que le ha pasado en los últimos 20 años.

Más allá de la cotidianidad

“Este año me ha permitido reflexionar de manera distinta, más allá de la cotidianidad. Y pensé que es algo que también les puede pasar a amigos, cantantes y personajes de la política a los que estaré entrevistando. Quiero que, a través de mis propias reflexiones, buscar las reflexiones de los demás”, dijo Don Francisco, quien recordó la importancia que le daba antes a algunas cosas y situaciones en su vida que, finalmente, pudo apreciar que no tan importantes

“Me di cuenta de que me sobraban muchas cosas. Por ejemplo, en los primeros seis meses nunca me puse zapatos. Andaba con unas chalas (sandalias) o unas zapatillas para estar en casa y uno miraba todo el estante de zapatos que tenía”, comentó el animador, tras mencionar las reflexiones que hizo sobre eso.

De la misma forma, mencionó el valor que le da hoy a un beso y a un abrazo, algo que nunca se lo había planteado, aunque admitió que no es una persona de dar muchos besos y abrazos “salvo en la televisión”. “Pero ahora estoy ansioso de poder hacerlo con mis nietos y mis hijos”.

Los programas no se han grabado todavía, pero dijo que se empezarán a grabar pronto en un estudio que él mismo construyó, desde donde se comunicarán con los entrevistados. “Solamente trabajaré con tres personas. Me he cuidado durante todo el año en mi casa y ya me puse las dos dosis de vacunas”, explicó, para luego indicar que comoquiera se sigue poniendo la mascarilla “porque tenemos que seguir cuidándonos mucho”.

Efectos de la pandemia

A juicio de Don Francisco la pandemia ha dejado en evidencia, sobre todo, la terrible desigualdad que hay en la sociedad. “Había personas que vivían relativamente bien y, de pronto, al perder el salario por medio año, empezaron a vivir muy mal. Creo que se debe solucionar este problema de tanta desigualdad. Y seguramente vamos a llegar a dos años sin trabajar lo que va a producir una gran pobreza, muy especialmente en los países como los nuestros”, lamentó el animador, quien aceptó que ha habido momentos en esta pandemia en los que ha sentido un poco de depresión.

De hecho, dijo que son temas que se tocarán en las entrevistas con sus invitados. “Una cosa interesante es que cada tema es una reflexión mía, pero que le puede pasar a todo el mundo. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted en qué momento de su vida considera que le llegó el agua al cuello. A todas las personas en algún momento les va a llegar el agua al cuello, ya sea por trabajo, salud, por amor, por tantas situaciones... Por ejemplo, vamos a dedicar un programa a la salud, al peso, al sueño americano. Cada programa va a tener un tema y de ahí vienen los invitados”, agregó don Francisco.

El animador destacó que es la primera vez que se enfrentará al público internacional con una producción virtual. “Quiero decirles que para mí es un placer poder encontrarme con el público puertorriqueño a través de una plataforma distinta como es CNN Internacional. Espero que me acompañen y me comenten a través de mis cuentas en las redes sociales”, indicó el comunicador, tras exhortar a sus seguidores a participar enviando sus preguntas, videos y sus propias reflexiones.

Con su característica simpatía, don Francisco recordó que hace como tres o cuatro años no visita a Puerto Rico, pero destacó que le había encantado ver cómo algunas personas sacaban sus sillas en el Viejo San Juan para compartir con los vecinos. “También me gustó el pollo de Fuentes. Lo visité una vez que me llevó Daddy Yankee”, agregó sonriente.