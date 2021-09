El fallecido periodista de Wapa Televisión, Efrén Arroyo y su hijo siempre se caracterizaron por mostrar una relación de amor, respeto y confianza, aún en el momento en que ambos trabajaban para distintos canales. Lo anterior quedó en evidencia esta mañana -una vez más- luego de que el primogénito del “poeta de la noticia” publicó algunas fotografías de tiernos momentos que le sirven de consuelo en estos días de tristeza.

“Gracias, papi” y “Te amo, papá”, son algunas de las palabras que acompañan las fotografía que, en su mayoría, son de su niñez.

Los mensajes de apoyo y solidaridad de parte de sus amigos y colegas de la industria televisiva no se hicieron esperar. Muchos de ellos resaltan la calidad de ser humano de Arroyo y destacan su inigualable aportación al periodismo investigativo.

“Efrén, reciban un fuerte abrazo con la paz y fortaleza de Cristo”, escribió la presentadora de “Pégate al mediodía”, Angelique Burgos “La Bubu”. Melina León, por su parte, añadió: “Hermosa foto. Recordar es vivir ese hermoso momento. Un abrazo”.

Según se informó, el cuerpo del “Historiador de Wapa” ya fue cremado y mañana martes, 7 de septiembre habrá una misa para familiares y allegados. Luego, el público tendrá acceso en la funeraria Ehret de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. para darle el último adiós al comunicador, quien laboró en el canal 4 por los pasados 38 años.

Recientemente, a través de declaraciones escritas, el primogénito de Arroyó informó que el periodista no estaba vacunado contra el COVID-19.

“Agradecemos a todas las personas que nos han enviado sus condolencias, por el cariño y respeto hacia mi padre. Él tenía pautado ir a recibir atención médica justo el mismo día que falleció. Este es un mensaje para que las personas que no quieren vacunarse lo reevalúen y de que no podemos bajar la guardia. No le deseamos este dolor a ninguna otra familia”, expresó en declaraciones escritas a Wapa Televisión.