La familia de Efrén Arroyo, el legendario periodista de la televisión puertorriqueña, confirmó que falleció por COVID-19, reportó Wapa Televisión.

Arroyo, quien tenía 68 años, falleció el pasado jueves, 2 de septiembre, luego de pasar varios días “sintiéndose mal”, según su hijo, Efrén Arroyo.

El también periodista había confirmado tras el fallecimiento que su padre no estaba vacunado contra el virus.

“Él tenía pautado ir a recibir atención médica justo el mismo día que falleció. Este es un mensaje para que las personas que no quieren vacunarse lo reevalúen y de que no podemos bajar la guardia. No le deseamos este dolor a ninguna otra familia”, expresó Arroyo.

El veterano telereportero laboró en Wapa Televisión por 38 años y se destacó por sus trabajos de carácter humano e histórico.

El pueblo podrá despedirlo

De otra parte, Wapa Televisión informó en un comunicado que el público podrá rendir honor a los restos del periodista este próximo martes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. en la Funeraria Ehret, en San Juan.

Los restos de Arroyo fueron cremados. Ese mismo martes en la mañana, su familia realizará una ceremonia privada en la Funeraria Ehret.

Para el martes también, el gobernador Pedro Pierluisi decretó un día de duelo en honor al que denominó como el “Historiador de Wapa” y “Maestro del Periodismo”.