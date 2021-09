El legendario periodista Efrén Arroyo, conocido por su don de palabra, memoria histórica y profesionalismo falleció este jueves a los 68 años, confirmó Wapa Televisión.

Arroyo se destacó por sus trabajos de carácter humano e histórico en “Noticentro”, noticiario del mencionado canal, donde laboró por los pasados 38 años.

“Estamos impactados y tratando de asimilar la noticia que no esperábamos. Él estaba bien de salud. Ya el tiempo nos dirá las causas, pero no hay duda que este es un momento muy difícil para nosotros. Efrén era Wapa”, manifestó Rafael Lenín López, director de Noticias de “Noticentro”.

Durante una entrevista realizada por este medio en mayo pasado, desde el lugar que consideraba su segundo hogar, el comunicador describió a Wapa Televisión como un canal rodeado de naturaleza, plantas y vida silvestre. El veterano reportero comenzó resaltando que, para cumplir con su función, un periodista no solo debe informar lo inmediato, sino que tiene que poner a la sociedad en una perspectiva de por qué ocurren los hechos.

Asimismo, Arroyo exteriorizó la sensación que sintió el día en que le tocó regresar a la prensa escrita (1978) y con ello retomar su labor investigativa sobre la corrupción religiosa. Una época que para el comunicador estuvo marcada por una mezcla de momentos de dificultad y gloria.

“Mi investigación titulada ‘Mercaderes en el templo’ fue una que durante un año me produjo presiones, amenazas, reconocimientos y tragos amargos, pero siempre la satisfacción de aportar a un tema que me necesitaba. De esa investigación surgió una obra de teatro, un libro y dio paso a que el tema se siguiera discutiendo y se dejara de ver como un tabú”, contó.

Para Arroyo significó un reto adentrarse a un tema controversial y de mucha opinión pública como lo es la corrupción religiosa. Esto sin dejar de mencionar los problemas que trajo consigo como la dificultad para encontrar empleo.

“La experiencia se podría resumir en un párrafo, pero tardó un año de persecución, difamación y problemas económicos. Luego de eso no podía conseguir empleo porque era demasiado grande lo que había hecho y no me lo podían perdonar”, aseveró.

Aun así, para este apasionado de las cámaras y la historia, rescatar el tema era importante. “No se puede esconder que hay un pastor violando las nenas. Si está ocurriendo hay que ir a la policía y demandarlo, sea quien sea”, continuó con indignación.

Hace unos meses el presidente del canal cuatro, Jorge Hidalgo, nombró a Arroyo como el “Historiador de Wapa” durante la “Edición Estelar de NotiCentro”. Un galardón que al veterano periodista lo tomó por sorpresa.

“Para mí, es un placer haberte conocido y trabajar contigo. Mientras desarrollamos nuestra campaña (”Wapa es Puerto Rico”) fuiste una parte integral, una parte importante que nos enseñó la historia de Wapa. Para nosotros es importante reconocerte y darte la responsabilidad de que esa historia pueda estar disponible para que todo el mundo la conozca… Compañía que no sabe su pasado no puede ir hacia el futuro y por eso te damos hoy este reconocimiento, para que sigas trabajando, sigas instruyendo y dándole a las personas la información para que conozcan la historia de la televisión en Puerto Rico”, mencionó Hidalgo en ese entonces.

Lenín López mencionó que este reconocimiento también le presenta una nueva encomienda en proyectos próximos.

“Lo haré con el mayor gusto, dedicación y sentido del deber. Es un deber que tenemos todos los puertorriqueños de devolver de alguna manera, plasmando en realidad lo que ha sido el pasado y lo que estamos haciendo hoy que será parte del pasado también para que los vienen tengan algo de dónde agarrarse emocional e intelectualmente. Estas sorpresas generalmente las organizo yo y hoy fui el sorprendido”, incluyó Arroyo con humildad.