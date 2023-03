Desde antes de ingresar a “La casa de los famosos” el pasado 17 de enero, la exreina de belleza boricua Madison Anderson Berríos tenía claro su objetivo y, aunque dijo que no habla un español “perfecto”, aceptó el reto “sin miedo” para lograrlo.

“(Entraré) como yo soy y espero que la gente me ame por eso, con mis defectos y virtudes”, dijo en una entrevista con Telemundo previo al estreno de la tercera temporada de la producción. “Yo, sí, tengo un carácter fuerte, pero nunca voy a ser la persona que comenzará una pelea, nunca; eso sí, siempre, siempre, voy a terminarla. Eso es lo que me enseñó mi mami”, añadió quien ha pasado a ser conocida en el “reality” como la “Barbie Boricua”.

Quienes siguen el “reality show”, cuyas pasadas ediciones fueron conquistadas por la presentadora y Miss Universe 1996 venezolana Alicia Machado y la cantante mexicana Ivonne Montero, han sido testigos de que la Miss Universe Puerto Rico 2019 no solo ha cumplido su palabra, sino que también ha demostrado que sus fortalezas y virtudes van más allá de la belleza exterior.

A lo largo de los 57 días que lleva aislada del mundo exterior mientras es grabada en todo momento, Anderson Berríos se ha dedicado a resaltar las cualidades de sus 20 compañeros, ha puesto sus conocimientos en cosmetología y estilismo al servicio de todos y ha sido consuelo en los momentos de dificultad.

Lo anterior ha quedado evidenciado las tres ocasiones en las que la puertorriqueña ha figurado en la lista de nominados para abandonar la competencia. Quien también ocupó la primera posición en Miss Universe 2019, sin saberlo, ha creado un movimiento sin precedentes en la historia de “La casa de los famosos” desde su estreno el 24 de agosto de 2021.

Además del voto positivo del público a través de telemundo.com, la egresada del programa de Moda y Textiles del Fashion Institute of Technology en la ciudad de Nueva York, cuenta con el respaldo de “La resistencia”. Se trata de un grupo de páginas de redes sociales, aplicaciones de mensajería, artistas locales e internacionales y egresados de la primera, segunda y tercera temporada de “La casa de los famosos” que se han unido en apoyo a la simpática pelirrubia.

En Instagram, por ejemplo, Anderson Berríos tiene 291 mil seguidores. La cuenta bajo el nombre Oscar/Bellezas boricuas, que también ha sido parte de la iniciativa, reúne 14,400 mil seguidores. En Twitter por otro lado, existe sobre una decena de cuentas dedicadas a quien también cursó estudios en Mercadeo y Relaciones Públicas.

“Gracias a todo el #TeamMariposa y #LaResistencia, cada vez más fuerte. Gracias especiales a todas las páginas de missología, los grupos y chats en Telegram, TikTok, Twitter, Instagram y Facebook. A cada uno de los exganadores e integrantes de ‘La casa de los famosos’ por su cariño y apoyo. A Telemundo Puerto Rico, ‘Puerto Rico Gana’ y la prensa. Gracias muy especiales a todos los artistas que nos han enviado sus mensajes y endosos”, expresaron desde la página de Instagram de la modelo.

El ruido de “La resistencia” se comenzó a escuchar más fuerte la pasada semana cuando la competidora de 27 años quedó nominada por tercera ocasión junto a la cubana Aylín Mujica, el argentino Diego Soldano y el colombiano Jose Rodríguez. Inmediatamente, figuras como Toni Costa, Juan Rivera, Osmariel Villalobos, Nicole Chávez, y Samira Jalil, todos egresados del “reality show”, encendieron las redes sociales con sus mensajes de apoyo para Anderson Berríos.

“Yo pendiente de Madison en ‘La casa de los famosos 3′, están en nominaciones. Ella está a puntito de quedar nominada para eliminación y eso no puede ocurrir. Ella ha logrado ser un ejemplo de comportamiento, compañerismo, un buen ejemplo para todos. Así que todos los boricuas, todos los puertorriqueños, donde quiera que estén, a apoyar a nuestra querida boricua Madison porque para mí merece ganar y quedarse en ‘La casa de los famosos 3′”, dijo Costa, quien ocupó el cuarto lugar de la competencia en el 2022.

Rivera fue uno de los exhabitantes que compartió la mansión ubicada en México con la boricua. En entrevista con Telemundo, tras su salida de la competencia, el también cantante reafirmó su apoyo a la exreina.

“No sé quién va a ganar, pero yo quisiera que gane Madison. Creo que es el alma más pura que hay allí, es una niñota, es una muñecota. La ves extravagante, es enorme, es guapísima, pero tiene el alma de una niña. Entonces, se me hace una mujer tan dulce, que yo creo que sería bueno que una persona con ese tipo de alma se ganara el premio”, dijo.

Asimismo, Villalobos, quien se convirtió en una de las mejores amigas de Anderson Berríos dentro de la casa, aprovechó para conectar con sus seguidores y conversar un poco sobre la intérprete de “For The Night”.

“Yo sé que Madison tiene una comunidad gigantesca en Puerto Rico que la ha venido apoyando desde el día número uno, pero cada vez que ella sale del ‘Zoom’, ella sale con más ganas de seguir en la competencia, con más fuerza, con más ímpetu, y me encanta verla así, empoderada, ella no le tiene miedo al ‘Zoom’, se ha ganado el apoyo de la gente por lo que es. Dentro de ‘La casa de los famosos’ la única persona que es real, es auténtica, es única, es espontánea, es buena, no tiene maldad en su corazón y es transparente, es Madison”, expresó.

A solo un mes para conocer el nombre del tercer ganador de “La casa de los famosos”, toca seguir los pasos de la puertorriqueña, quien, según estableció, continuará con su mensaje de que “se puede ganar sin controversias, con respeto, siendo genuinos, honestos, sinceros y mostrando lo mejor de nosotros sin herir o dañar a nadie”.