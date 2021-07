A cuatro meses de haber iniciado una nueva etapa en su carrera profesional, el presentador y locutor Julio Daniel Guzmán, mejor conocido como El JD, anunció su salida del programa “Ahora es que es” de TeleOnce por un aparente cambio de horario del espacio televisivo que se transmite de lunes a viernes a las 4:00 p.m.

“Por los pasados 4 meses me he desempeñado como presentador del programa de entretenimiento ‘Ahora es que es’ que transmite el nuevo TeleOnce. Es un proyecto en desarrollo, en el que logré integrarme rápidamente al equipo de trabajo, permitiéndome continuar creciendo dentro de la televisión local”, escribió Guzmán en las redes sociales sobre el proyecto que compartió con Jessica Serrano y Shalimar Rivera.

El JD, quien también formó parte del desaparecido programa de farándula “Dando candela” de Telemundo, admitió que no le gustan las despedidas. Sin embargo, tenía que sacar un momento para agradecer a la producción por la oportunidad.

PUBLICIDAD

“El que me conoce sabe que no me gusta despedirme, pero aquí voy. Primero, agradezco a TeleOnce y a la producción de ‘Ahora es que es’ por haberme permitido formar parte de este gran proyecto desde su inicio. Compartí con grandes compañeros de trabajo y de ellos me llevo otra gran experiencia laboral. Lamentablemente hay decisiones que no están en nuestras manos, como es la determinación del canal de cambiar el programa a un nuevo horario”, sentenció el comunicador.

Guzmán, que se encuentra a la espera de su tercer hijo, apuntó que este cambio de horario -aún sin revelar- conflige con otros compromisos profesionales. El multifacético también se destaca por ser animador de eventos, la voz comercial de distintas marcas y estratega de mercadeo.

“Este cambio no me permitirá continuar como talento de ‘Ahora es que es’ debido a que conflige con otros compromisos profesionales previos. Les deseo el mayor de los éxitos a todo el equipo de trabajo y siempre me consideraré parte de su familia. Nos vemos pronto”, aseguró.