El programa diario ’'¡Ahora es que es!’', que regresó el mes pasado a las ondas televisivas a través del canal TeleOnce, integró a un nuevo animador entre sus talentos: el actor Julián Gilormini Lucret.

La producción del espacio contrató al joven de Guayanilla con miras a incluir nuevos segmentos de entretenimiento en el programa, tales como unas escenas en las que el actor imitó a la abogada Ana María Polo del programa Caso Cerrado.

Hoy la Dra. Polo 👩‍⚖️ se unió al equipo de AHORA ES QUE ES y tuvo que resolver su primer caso.... el de la familia Villa... Posted by AHORA ES QUE ES on Thursday, April 22, 2021

“La familia sigue creciendo. Es un gusto para nosotros en “¡Ahora es que es!” contar con el talento y las ocurrencias de este joven, que le inyecta otra característica al programa. Venimos con nuevos segmentos para sumarle más entretenimiento al público local”, sostuvo Maxi Paglia, productor del espacio.

Previo a anunciarse su contratación, el joven participó de un segmento de canto en el que mostró su versatilidad vocal ante los demás animadores del programa.

PUBLICIDAD

Gilermini Lucret es un actor, productor teatral e imitador graduado de la Universidad del Sagrado Corazón. En las redes sociales, se ha destacado por sus imitaciones cómicas de personalidades famosas y escenas televisivas.

El actor expresó, en un comunicado, su entusiasmo por emprender este proyecto televisivo.

“Las redes sociales me han ayudado, es una plataforma importante pero estar en la televisión; me permite esa conexión con el público que me inyecta más adrenalina y dar todos los días lo mejor de mí’', afirmó el artista de veintidós años.

’'¡Ahora es que es!’' se transmite en TeleOnce de lunes a viernes, a las 4:00 p.m., a través de los canales 11.1 (WLII-DT), 12.1 (WOLE – DT) , 9.1 (WSUR-DT) , Liberty – 11 y 211 (HD), DIRECTV – 168, Dish Network – 11 y Choice - 5.