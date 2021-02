La figura del destacado veterano director de noticias José Enrique “Kike” Cruz, los presentadores Jéssica Serrano, El JD y Shalimar Rivera, sumado al personaje La Comay, son los rostros que lideran el regreso de TeleOnce a la señal televisiva local.

La apuesta de la firma Liberman Media Group, bajo el presidente Lenard Liberman, quien asumió las riendas del canal 11 con la compra de la señal WLLII_DT, es retornar un poco a las raíces de lo que fue en el pasado TeleOnce, cuya programación estaba enfocada en noticias y espacios de humor y variedad. Además retoman su antiguo eslogan, “Vívelo”.

“Regresamos un poco al corazón de lo que fue TeleOnce y la gente que trabaja aquí hablan de una historia muy exitosa. La gente amaba TeleOnce y no regresamos a eso exactamente, pero tocar algo de ese corazón con el compromiso de informar y entretener es algo que queremos ofrecer a la audiencia de aquí” , sostuvo Liberman, quien fue el responsable directo de la llegada de Cruz al canal como asesor y consultor para el Departamento de Noticias.

Cruz salió de su “feliz” retiro al que se acogió en el 2018, tras más de 38 años en la dirección del Departamento de Noticias de Wapa Televisión. Ahora como consultor estará a cargo de desarrollar la estrategia para comenzar de cero a formar un Departamento de Noticias que desapareció bajo la administración de la cadena Univision por medidas económicas.

“Estaba tranquilo y feliz entre mis clases que doy en la universidad y la casa de campo. La verdad es que no echaba de menos esto porque la verdad es que necesitaba un descanso. Los retos de dirigir un Departamento de Noticias competitivo es extremadamente agotador y cuando me fui lo necesitaba. Recibí la llamada de Liberman y no la atendí porque no reconocía el número y me dejó un mensaje. Nos conocimos y ahora estamos aquí confiados en poder hacer un Departamento de Noticias desde cero hasta las decisiones más arriba”, precisó el veterano periodista que aclaró que en rol de consultor no tiene la responsabilidad de contratar personal.

El reclutamiento de personal corresponde a la gerencia. En ese sentido Liberman aclaró en un aparte con El Nuevo Día que espera poder contratar personal sin afectarse las finanzas del canal. Además espera trabajar en la negociación a la que se llegue con la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA), a la que pertenecen empleados del canal 11.

Cruz, por su parte, se mostró esperanzado en que la gerencia de TeleOnce contrate a los mejores periodistas y profesionales en el nuevo taller de trabajo local. En esa línea, la periodista Yolanda Vélez Arcelay, presente en la conferencia de prensa que se hizo hoy en uno de los estudios del canal destacó que: “TeleOnce va a volver a tener el noticiario número uno de la televisión que nunca debió haber salido de la televisión local”.

Cruz ni la gerencia precisaron cuántos espacios de noticias podrán crear, ya que hay que “armar todo desde escenografía hasta formato”. Por lo pronto vislumbran la creación de un noticiario vespertino.

Vélez Arcelay, Margarita Aponte, Ferdinand Pérez y Leo Aldridge del programa “Jugando Pelota Dura” se mostraron entusiasmado con la nueva visión de la empresa y la llegada de los talentos al canal.

No será la misma candela

En cuanto a Serrano, El JD y Rivera serán los talentos responsables de darle vida a partir del 8 de marzo en horario de las 4:00 p.m. al espacio “Ahora es que es” bajo la producción de Maxi Paglia. Aunque el programa mantiene casi el mismo nombre que la producción “Ahora es” que realizaban los presentadores Yizzette Cifredo y José Santana en Univision Puerto Rico, antes de dar el salto a Wapa TV, según los talentos no será igual al espacio ni a lo que hacían en “Dando Candela”.

“El nombre no lo pusimos nosostros y la realidad es que tampoco tienen que ver con lo que nosotros hacíamos en Dando Candela. Es un formato diferente. Vamos a entretener a la gente y lo importante es que nos vaamos a divertir”, aseguró el animador.

“Venimos con un programa bien variado y con un poco de todo. Esto no es concentrado en chismes. Se trata de un programa de entretenimiento y en mi caso que me apasiona el periodismo así que haré mis entrevistas y otros segmentos”, añadió la reportera Serrano.

Los tres talentos aseguraron que estaban ansiosos de regresar a un espacio televisivo, ya que en el caso de Serrano y El JD la pandemia fue la responsable de la cancelación del programa “Dando Candela” de Telemundo.

De vuelta La Comay

Por su parte el regreso del personaje de La Comay será a partir del 1 de marzo en horario de 5:55 p.m. Antulio “Kobbo” Santarrosa no participó de manera presencial en el encuentro de medios, sino que se transmitió un video de La Comay en la que se reveló que más adelante darán a conocer el animador del espacio.

“Se acabó la espera. Volveremos a conectarnos. “Gracias TeleOnce por esta oportunidad de volver a conectarnos. Se acabó el aburrimiento”, expresó con entusiasmo el personaje de La Comay, quien anunció en diciembre la terminación de sus labores en Mega TV.

Sobre la entrada del espacio La Comay al canal, que en el pasado ha sido eje de controversias, el presidente Liberman enfatizó que él estará muy al pendiente de la programación para evitar cualquier situación o expresión ofensiva.

Liberman informó que la transacción de compra -que incluyó WLII-DT, canal 11 en Caguas y sus repetidoras: WSUR-DT en Ponce, canal 9; y WOLE-DT, canal 12 en Aguadilla; así como W21CX-D, un amplificador de señal en Mayagüez- se cerró el pasado 28 de diciembre de 2020. Esto, luego de contar con la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) y el Departamento federal de Justicia.

Oficialmente, el precio de compra fue de $1 millón, con un pago por adelantado de $100,000. El canal fue propiedad de la cadena de televisión hispana en Estados Unidos, Univision, por casi 20 años.