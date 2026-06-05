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Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Fallece Anthony Head, actor británico famoso por series como “Ted Lasso”

Sus hijas informaron la causa de la muerte

5 de junio de 2026 - 1:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FOTO ARCHIVO.- El actor Anthony Headl EFE/David Maung (David Maung)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - El actor británico Anthony Head, que apareció en series como “Ted Lasso” o “Buffy Cazavampiros”, falleció este viernes a los 72 años, a causa de las complicaciones de una neumonía, según confirmó su familia en un comunicado.

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“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anothy Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia”, escribieron sus hijas, las también actrices Emily y Daisy Head, en una nota remitida a la agencia de noticias británica Press Association.

Head saltó a la fama gracias a su papel como el bibliotecario Rupert Giles en la serie estadounidense “Buffy Cazavampiros” (“Buffy the Vampire Slayer”) entre 1997 y 2003, y en los últimos años participó en la comedia futbolística “Ted Lasso” dando vida a Rupert Mannion, expropietario del equipo de fútbol Richmond F.C.

También tuvo papeles pequeños en otras series como “Doctor Who” o “Merlín”, y cameos en películas como “La dama de hierro” (“The Iron Lady”, 2011) o “Percy Jackson y el mar de los monstruos” (“Percy Jackson: Sea of Monsters”, 2013), entre otras.

Las hijas del actor dijeron que Dead “amaba” su trabajo y siempre se sintió “increíblemente afortunado” por poder trabajar con gente con mucho talento, y aseguraron que sus “amigos, compañeros y los fans de las series en las que participó” lamentarán su fallecimiento.

Su pareja, la activista de los animales Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado con 61 años.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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