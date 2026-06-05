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Muere James Handy, actor de “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, tras ser apuñalado

El sospechoso de ocasionar la muerte llamó a la policía para asegurar que mató “al hombre del pecado”.

5 de junio de 2026 - 9:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actor James Handy. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor James Handy, conocido por sus apariciones en películas como “Top Gun: Maverick” y “Jumanji”, falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles, según informa la revista People.

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El sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor y que llamó a la policía y señaló: “Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

A su llegada al domicilio del actor, agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia y con una herida de arma blanca en el pecho.

Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto, según señala la revista.

El atacante, que vivía en el domicilio del actor, está acusado de un delito de asesinato y encuentra en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares.

Handy contaba con una larga trayectoria profesional en cine y televisión, además de “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, participó en títulos como “NYPD Blue” (“Policías de Nueva York”), “Criminal Minds” (“Mentes criminales”), “Beverly Hills, 90210”, “Ley y Orden” (“Law & Order”), y otras series y producciones de televisión.

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