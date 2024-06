Eliminación de “El Puma” deja caras largas y lágrimas en “Top Chef VIP 3”

Finalmente, fue el chef José Antonio de Livier quien pronunció el nombre de “El Puma” como el eliminado de la noche. Las lágrimas y las caras largas ante la decisión del panel de jueces no se hicieron esperar.

“Le di gracias a Dios que me eliminaron a mí porque no me imagino la situación de Alicia si hubiese perdido”, expresó el cantante venezolano. Ayer, miércoles, los compatriotas protagonizaron uno de los momento más intensos de la temporada.