Alicia Machado y José Luis Rodríguez “El Puma” discuten en “Top Chef VIP 3″

Todo comenzó con una pregunta que hizo la ex Miss Universe a la chef Belén Alonso respecto a una duda que tenía sobre la prueba que ambos tenían que afrontar en pareja y que al parecer al reconocido cantante venezolano no le pareció oportuna. “Ya empezó el kínder”, dijo.

El comentario no sentó nada bien a la actriz y empresaria venezolana y así lo dejó saber. “A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches”, le dijo con exaltación.

A lo que Machado respondió: “Tú tampoco te pongas a inventar cosas raras y quiero que me hagas caso porque no quiero perder”.

El cantante no podía creer lo que estaba escuchando. “No, no, no. Así no Alicia. Relájate”, le pidió.