Ivanna Jiménez es la tercera eliminada de “Top Chef VIP 3”

“Sé que hice todo lo que pude. Me gustó muchísimo estar en este programa, me hubiera encantado quedarme más. Aprendí mucho y tengo muy buenas amistades aquí, para mí, yo gane. Jamás en mi vida había cocinado y es algo que me emociona. De la cocina ya no me sacan”, expresó antes de abandonar para siempre el “reality show”.